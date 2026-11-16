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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon olayında faili meçhul kalmayacak

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon olayında faili meçhul kalmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin kesintisiz ve tavizsiz şekilde takip edildiğini belirterek hiçbir olayın faili meçhul kalmayacağını vurguladı. Ne örtbasa ne de siyasi lince müsaade edeceklerini söyleyen Çelik fon dolandırıcılarının hesap vereceğini söyledi. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını eleştiren Çelik, Batı Şeria'nın da Gazze'ye dönüştürülmek istendiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti.

ÖMER ÇELİK'TEN MYK SONRASI KRİTİK MESAJLAR! GÜNDEMDE NELER VAR?

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:

Geçen sefer size bildirmiştim. Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmıştı. Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bekir Bozdağ Bey, bugün MYK toplantımızın katılımcısı olmuştur. Kendisinin her zamanki tecrübelerinden, bakış açısından, vizyonundan ve MYK'mızdaki gündem maddeleriyle ilgili görüşlerinden yararlanacağımız için son derece mutlu olduğumuzu ve memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Bekir Bozdağ Bakanımıza MYK toplantımıza hoş geldiniz diyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü. Bir kere daha onun nezdinde diriliş kavramını anıyor, kendisini yad ediyoruz. Şiirleriyle, yazılarıyla, dünyaya dönük duruşuyla ve medeniyet tasavvuruyla çok derin izler bırakmış büyük bir mütefekkir ve şair. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon olayında faili meçhul kalmayacak - 1

"KIBRIS TÜRK DAVASINA BAĞLIYIZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne buradan, AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha selamlarımızı, kardeşlik duygularımızı, saygılarımızı ve Kıbrıs Türk davasına bağlılığımızı iletiyoruz. Tabii Akdeniz'deki gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de çeşitli vesilelerle etkiliyor. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi hayatı boyunca ifade ettiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında yer alarak onun egemenlik haklarının ve Kıbrıs Türk davasının korunması için en kararlı duruşu sergilemeye devam edeceğine kuşku yok. Yine kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz. 1967 sınırları dahilinde, coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her zaman yüreğimizde yaşattığımız bir acıdır. Ahıska sürgününün 82. yıl dönümü. Ata topraklarından sürgün edilmişlerdi. Pek çok kayıp yaşamışlardı. Dünyanın neresine gidersek gidelim, Ahıskalı kardeşlerimizle, Ahıska Türkü kardeşlerimizle her zaman buluşuyoruz. Onları her zaman dinliyoruz. Türkiye'nin içerisinde olsun, dünyanın neresinde olursa olsun bu, bizim çok önem verdiğimiz bir davadır. Ahıska sürgününde kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.

"COP31 ÇOK BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"

Tabii COP, diğer adıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, Antalya'da çok başarılı bir şekilde gerçekleşti ve faaliyetler hâlen devam ediyor. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ve ekibini bu başarılı organizasyon için tebrik ediyoruz. Gerçekten son derece iyi düşünülmüş panellerin, çeşitli buluşmaların ve etkinliklerin yapıldığı bir organizasyondu. Dünyanın, insan eliyle belki de son 100 yılda, doğal olarak gerçekleşebilecek bin yıllık, iki bin yıllık tahribata uğradığı bir dönemdeyiz. Geçmişte belki bin yılda, iki bin yılda, üç bin yılda çeşitli doğa olaylarıyla oluşabilecek bir tahribat, insan eliyle yüz yılda oluşturuldu ve evimiz olan gezegenimiz Dünya maalesef büyük bir tehditle karşı karşıya şu anda. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın öne çıkardığı iki kavram, iklim adaletinin sağlanması ve yeşil kalkınmanın tahakkuk ettirilmesi, gerçekten son derece önemlidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon olayında faili meçhul kalmayacak - 2

"SIFIR ATIK PROJESİ İLGİ GÖRÜYOR"

Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ve oraya katılan herkesin vurguladığı şekilde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde ve himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi artık bir Birleşmiş Milletler projesidir. Dünyanın her tarafında ilgi duyulan ve Sayın Emine Erdoğan'ın katıldığı çeşitli etkinliklerle birlikte artık küresel bir girişim hâline gelmiş bulunan, Birleşmiş Milletler mekanizması olan Sıfır Atık, her geçen zaman daha çok ilgi görüyor. Çünkü bu, dünyanın tahrip edilmesine karşı ortaya koyabileceğimiz en büyük cevaplardan biri, en büyük olumlu yaklaşımlardan bir tanesidir. Tabii bu arada Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğinin yoğunluğu çok dikkat çekti. Gerçekten orada yaptığı konuşmada ve bütün temaslarında Gazze konusunu gündeme getirmesi, Gazze'deki soykırımla birlikte çevre kıyımını da gündeme getirmesi son derece önemli. Tabii bir sembolizm de ortaya çıktı. Orada Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve liderler zeytin ağacı dikerken İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytin ağaçlarını yok ediyorlardı. O zeytinleri köklerinden söküyorlardı. Bu, zeytin ağaçlarını yok etme barbarlığına karşı sembolik bir cevap verilmiş oldu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DİPLOMATİK TEMASLARI AÇISINDAN KENDİ REKORLARINI YENİDEN AŞTI"

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa, oradan Gazze konusunda gelinen son noktaya, Asya'daki ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara, yine Latin Amerika'daki çeşitli gündemlere kadar çok geniş bir yelpazede gerçekten çok yoğun bir diplomatik teması oldu. NATO Zirvesi'nden sonra bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik temasları açısından kendi rekorlarını yeniden aştığı, daha ileriye taşıdığı bir gündem oluşturdu. Tabii burada küresel adalet çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iklim adaleti çağrısı son derece önemli. Dünyayı kirleten ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesi ama dünyanın kirlenmesinde bir rolü olmayanlara sürekli olarak kısıtlamalar ve birtakım engellemeler ortaya koymaları, bu adalet kavramının ne kadar önemli olduğunu ve buradaki ikiyüzlülükten uzak durulması gerektiğini gösteriyor. Yani dünyayı kirletenler bu tip zirvelerde bile daha çekimser bir tutum alırken, zaman zaman bu tip zirvelere katılmaktan bile imtina ederken sürekli olarak dünyayı kirletmekte rolü olmayan ülkelere yeni birtakım kısıtlamalar, engellemeler ve ambargolar getirmeye çalışıyorlar. Bu da tabii küresel adalet noktasında maalesef bugünkü sorunları doğuran ikiyüzlülüğün devam ettiğini gösteren bir tablo ortaya çıkarıyor.

Tabii bir kere daha iklim adaleti ve küresel adalet çerçevesinde Türkiye'nin diplomasi merkezi olması da çok önemlidir. Bu noktada yeşil enerjinin öne çıkarılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, "Ekolojiyi ekonomiye feda etmeyelim. Bu ikisinin arasında dünyamız için, insanlığın sürdürülebilirliği için anlamlı dengeler kuralım." yaklaşımı herkes tarafından kabul gören ve bu çerçevede bir arayışın ortaya çıktığı bir yaklaşımdır. Nitekim İsrail'in soykırımın yanı sıra Netanyahu şebekesinin aynı zamanda bir çevre kıyımı yaptığı da kayıtlara bu şekilde geçmiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon olayında faili meçhul kalmayacak - 3

FON SORUŞTURMASI

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, fon krizi olarak adlandırdığımız dolandırıcılıkla ilgili mücadelemizin sonuna kadar kararlı, kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı şekilde devam edeceğini bir kere daha vurgulamışlardır. Tabii fon krizi olarak adlandırılan bu krizle ilgili olarak ortaya çıkan dolandırıcılıkla mücadelemizi, olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz. Bunu birden çok katmanda sürdürüyor, bu konuda kesintisiz, tavizsiz, kararlı ve sonuç alıcı bir yaklaşım üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlık ettiği Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Bu, tabii diğer kurumlar arasındaki eşgüdümü sağlamaya, organizasyonu ve iletişimi güçlendirmeye dönük olarak oluşturulmuş bir koordinasyon kurulu.

Burada en önemli konulardan bir tanesi, dolandırıcıların ortaya çıkarılması, bunların mal varlıklarına el konulması ve cezalandırılmasıdır. Burada bir kere daha bu dolandırıcılarla meşru yatırımcıyı ayırma konusunda son derece hassas davranıldığını ifade etmek isterim. Yine bu fonlarla ilgili tasfiye süreçleri, Fon Koordinasyon Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor. Tabii sermaye piyasalarını korumaya dönük olarak, sermaye piyasalarının belli bir kesiminde ortaya çıkan bu sıkıntının karantinaya alınmasının ardından sermaye piyasalarının genelini korumaya yönelik güçlü adımlar atılmasını öngören eylem planı da bir yandan çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi de en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor.

Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, bu dolandırıcı şebekeler yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi bizim gündem maddemizin en başında yer almaktadır. Bu konuyu sıkı bir şekilde hep beraber takip ediyoruz ve bunun gereğinin yapılması konusunda adımlar atılmaya devam ediliyor. Tabii bir de adli boyutu var. Adalet Bakanımız da geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir açıklama yaptı. Buradaki adli süreçler en ciddi şekilde ilerletiliyor. Dolandırıcılık yapan, manipülasyon gerçekleştiren, Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıran bu şahısların ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, soruşturulması ve yargılanması yönünde güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi. Devlet Denetleme Kurumu, sahip olduğu yetkiler açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek, her tarafı inceleyebilecek ve her türlü datayı, veriyi, ilişkiyi ve bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip. O yüzden Devlet Denetleme Kurumunun çalışmaları sonunda ortaya çıkacak tablo, bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli sonuçlar doğuracaktır.

Oradaki çalışmalar da güçlü bir şekilde devam etmektedir. Tabii suçluların cezalandırılması konusundaki irademiz tamdır. Bu bakımdan bu fon dolandırıcıları, onların iş birlikçileri, taşeronları, her kim olursa olsun bu kişiler ve yapılar eninde sonunda hukuk önünde hesap vereceklerdir. Zaten şimdiden bazıları hesap vermeye başlamışlardır. Bunun için yargı süreçleri ve soruşturma süreçleri en hassas biçimde yürütülmektedir. Maliye Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız Fon Koordinasyon Kurulunun içindedir. Bakanlarımız bu koordinasyon kurulunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu veriler birleştirilerek mücadele sürdürülüyor. Bir de tabii en önemli husus, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerdir.

Bu çerçevede hem ilgili kurumlarla hem de sivil alandaki paydaşlarla kapsamlı bir şekilde istişare süreci yürütülerek Cumhurbaşkanı Yardımcımızın geçen gün açıkladığı gibi, bundan sonra sermaye piyasalarını daha güçlü kılmak, bu tip manipülasyonların ve dolandırıcılıkların yaşanmaması için atılması gereken adımları belirlemek, sistemin bağışıklık sistemini yükseltmek ve daha kuvvetli hâle getirmek için neler yapılması gerektiğini kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz.

"FON MESELESİ FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK"

Burada tabii şu nettir. Hiç kimse bir siyasi linç kampanyasıyla suçlanmamalıdır. Bunun yanı sıra hiç kimseyle ilgili bir iddia da herhangi bir siyasi himayeyle örtbas edilmemelidir dedik ilk baştan itibaren. Ne herhangi bir iddianın siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyasıyla insanların yanlış yere etiketlenmesine müsaade ederiz. Burada esas mesele, gerçeğin açığa çıkmasıdır. Her ne olursa olsun gerçek açığa çıkacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bütün bu süreçlerin yürütülmesindeki iradesi nettir, kesindir ve son derece yüksek bir kararlılığa sahiptir. Talimatlarını bizlere ve diğer arkadaşlarımıza bu doğrultuda vermektedir. İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır. Bu meselenin hiçbir safhası, hiçbir ayrıntısı, hiçbir bölümü ve hiçbir boyutu faili meçhul kalmayacaktır. Bütün boyutlarıyla bu dolandırıcılık, bu suçlar ve suçlular ortaya çıkarılacaktır. Ama dediğim gibi önemli olan gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Ne herhangi bir iddianın siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla insanların yaralanmasına, etiketlenmesine ve iftiraya uğramasına müsaade ederiz. Burada mali, finansal, adli ve yargısal açıdan hiçbir tarafının faili meçhul kalmayacağı kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. Tabii en önemli gündem maddemiz, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve ödemelerin yapılmasıdır. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Maliye Bakanımızın açıkladığı ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması için gerekli gayret gösterilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak biz de partide çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz arkadaşlar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon olayında faili meçhul kalmayacak - 4

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye ile ilgili gündemimiz sabit bir gündemdir. Bu süreci muhakkak surette bir neticeye ulaştırmak için gayret ediyoruz. Burada şimdiye kadar alınan mesafe son derece kıymetlidir. Aslında Türkiye açısından Terörsüz Türkiye yaklaşımı bakımından yol haritası ortaya çıkmıştır. Yol haritası çerçeve yasadır. Mecliste kabul edilen ve 467 milletvekilinin evet dediği yasa, aslında Yüce Meclis'in zeminini ve çatısını oluşturduğu çok net bir yol haritası ortaya çıkarmıştır. Bu, tarihsel olarak önemli bir aşamadır. Burada sorunun çözümü için yasal bir çerçeve ortaya çıkmıştır. Hukuki çatısı iyi değerlendirilmiştir. İyi değerlendirildiği için de 467 gibi yüksek bir kabulle yasalaşmıştır. Buradaki ilkeler açıktır. Bu ilkeler çerçevesinde tespit ve teyit mekanizmaları, terör örgütünün silah bıraktığını tespit ve teyit ettiğinde, MGK da bunu onayladığında, zaten yasada 467 milletvekilinin kabulüyle ortaya çıkan irade ve Yüce Meclis'in ortaya koyduğu ilkeler hayata geçecektir.

"SİYONİST SALDIRGANLIK BÖLÜNME İSTİYOR"

Bölgemizin, yakın bölgemizin ihtiyacı olan şey huzurdur. Yakın bölgemizin ihtiyacı olan şey, bölgemize dönük siyonist saldırganlığın ve emperyalist birtakım bölücü faaliyetlerin engellenmesidir. Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Şii'nin, Alevi'nin, Dürzi'nin, Ezidi'nin, Musevi'nin, Süryani'nin, Keldani'nin, herkesin, adını saydığım veya sayamadığım tüm kesimlerin ortak bir şekilde bölgede ortak bir geleceğe kol kola, omuz omuza ve umutla baktığı bir ortamın oluşturulmasıdır. Bu açıdan düşünüldüğünde bölgedeki siyonist saldırganlık ve emperyalist bölücülüğün aslında yapmak istediği daha çok parçalanma ve daha çok kan dökülmesi gibi maalesef vahşi yaklaşımlara karşı Terörsüz Bölge süreci son derece hakkaniyetli bir cevaptır. Bu çerçevede Suriye'de SDG'nin entegrasyon süreci devam etmektedir. Irak'ta YBŞ'nin, Şengal'i boşaltmasına dönük olarak alınan kararlar önemlidir. Tabii mesele sadece silah bırakmayla sınırlı kalmıyor. Aslında Terörsüz Bölge'de de gördüğümüz gibi silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık sesle konuşur. Silah varsa bir yerde, silahlı vesayet varsa demokrasinin sesi orada yüksek çıkmaz. Toplumsal kapsayıcılık ve siyasal kapsayıcılık her zaman zayıf olur. İdari açıdan ciddi reformlar yapılamaz. Herkes için ortak bir gelecek oluşturabilecek yeni ve anlamlı bir güvenlik mimarisi ve ekonomik model ortaya çıkamaz. Dolayısıyla silahların bırakılmasıyla birlikte yakın bölgemizde de idari reformların yapılması konusunda cesaretlendirici adımların atılması, yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturulması, bu güvenlik mimarisinin bölgeye dayatılan değil, bölgenin organik dinamikleriyle ortaya çıkan bir yapı olması, silahlı vesayetin sonlandırılması, buralarda herkesin huzurunu sağlayacak şekilde tek devlet, tek ordu, tek ülke anlayışının yerleşmesi ve etnik ve mezhebi birtakım fay hatlarının geride bırakılması son derece önemli olacaktır.

Terörün vesayeti ortadan kalktığında doğal olarak demokratikleşmeyle ilgili adımlar da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Zaten bununla ilgili yıllardır sürdürülen tartışmalar var. Toplumsal ve siyasal kapsayıcılık konusunda çok önemli aşamalar daha hızlı kaydedilebiliyor. Ama dediğim gibi, silahın olduğu yerde demokrasinin sesi kısık çıkar. Meşru ordunun ve meşru güvenlik güçlerinin dışında silahlı yapıların bulunduğu yerlerde demokrasinin sesi yüksek çıkmaz. Siyasal ve toplumsal kapsayıcılık üretilemez. Demokratikleşme ya da idari reform dediğimiz türden yaklaşımlar son derece kırılgan olur. O sebeple silahsızlanmayı, demokratikleşmenin güçlenmesini, siyasal ve toplumsal kapsayıcılığın artmasını, herkesin kendisini daha iyi ifade edebileceği idari reformların ortaya çıkmasını bir bütün, bir paket olarak düşünmek lazım. Bu zaten kendiliğinden biri diğerini çağıracaktır. Aslında meşru güvenlik güçlerinin dışındaki silahların bırakılmasına dönük atılan her pozitif adım, beraberinde daha iyi bir demokrasi, daha güçlü bir siyasal ve toplumsal kapsayıcılık bakımından yeni bir adımı getirecek ve hayata geçirecektir. Bu, birbirini karşılıklı besleyerek toplamda herkesin faydasına olacak bir siyasal ve toplumsal alanı oluşturacaktır. Bunu bu kapsayıcı çerçevede takip etmeye devam ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon olayında faili meçhul kalmayacak - 5

"KIŞ ŞARTLARI GAZZE'DE GERÇEK BİR FACİAYA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Gazze her zamanki gündemimiz. Maalesef İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Kış şartları Gazze'de gerçek bir faciaya dönüşmüş durumda. Oraya çadır sokulmasına bile İsrail müsaade etmiyor. İnsanlar bir yandan İsrail saldırganlığıyla uğraşırken bir yandan da kış şartlarının getirdiği olumsuzluklar içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler sözcüsünün açıkladığına göre İsrail, 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor. Şu anda 150 bin çadır Gazze'nin hemen dışında bekliyor. Fakat bunların girişine İsrail tarafından izin verilmiyor. Bir iklim zorluğu bile İsrail tarafından soykırımın bir parçası hâline getirilmeye çalışılıyor. 150 bin çadırın bekletilmesinin yanı sıra Nasır Hastanesi'ne yapılan saldırıyı da gördünüz. Orada sağlık çalışanları insanlara şifa vermek isterken, sivil insanlarla birlikte öldürüldü. Bu da vahşetin boyutlarını gözler önüne seriyor. Aslında barış anlaşması konusunda ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor. İkinci aşamada da yardımların güçlü bir şekilde Gazze'nin içine girmesi gerekiyor. Hamas, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamayla ikinci aşamaya geçilmesiyle ilgili şartları kabul ettiğini ifade etti. Fakat İsrail hâlen bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve bu konuda somut adım atmıyor.

"İSRAİL BATI ŞERİA'YI GAZZELEŞTİRMEK İSTİYOR"

Diğer bir konu ise maalesef Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı da Gazzeleştirmeye çalışmasıdır. Konut adı altında, yeni yerleşim yeri adı altında aslında yeni hırsızlık projeleriyle Batı Şeria'nın kuzey ve güney bağlantısını kesmeye çalışıyor. İkincisi, Doğu Kudüs'ü Filistin'in geri kalanından koparmaya çalışıyor. Onun için biz açıklamalarımızda coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin hayata geçmesi gerektiği vurgusunu özellikle yapıyoruz. Bırakın Batı Şeria ile Gazze'nin birbirinden koparılmasına dönük çabalarını, İsrail şimdi Batı Şeria'nın içinde kuzey ve güney bağlantısının koparılmasını, Doğu Kudüs'ün Filistin'in geri kalanından ayrılmasını sağlamaya dönük maalesef gayrimeşru ve gayrihukuki birtakım sözde yerleşim projelerine hayat vermeye çalışıyor. Bunlar da son derece vahşi yaklaşımlardır. Zeytin ağaçlarını bile yok eden, Filistinli kardeşlerimizin zeytin ağaçlarından küçük bir gelir elde etmesini bile engellemeye çalışan bir soykırım şebekesiyle dünya karşı karşıyadır. İnşallah bunlara karşı uluslararası toplum tarafından somut adımlar atılır ve bu soykırım şebekesinin yargılandığını hep beraber görürüz.

Bir diğer gündem maddesi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra İslamabad Mutabakat Zaptı'yla başlayan süreçti. Aslında bu süreç biraz umut oluşturmuştu ama daha sonra maalesef akamete uğradı. Şimdi savaşın daha da yükselmesi ve daha yoğun çatışmalara dönüşmesi şeklinde bir tehlikeyle dünya karşı karşıya. Hürmüz'den Babülmendep'e kadar olan bir bölgenin tamamen istikrarsızlık alanına girmesi, sadece o bölgeyi değil, dünyanın her tarafını etkileyerek daha fazla insanın ölümüne, daha büyük acılara, gıda ve tedarik zincirlerinin sekteye uğramasına yol açacak bir tablonun ortaya çıkmasına neden olur. Bu da büyük bir felaket olur. Hepinizin takip ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, burada diplomasinin çalışması için Başkan Trump'la birkaç hafta içerisinde birden çok kez görüştü. Bölgedeki tansiyonun düşmesi için yine Antalya'da İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan ile kapsamlı bir görüşme yaptı. Dolayısıyla Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve liderliğinde diplomasi masasını kurma, bunu çalıştırma ve İslamabad Mutabakat Zaptı'nda ortaya çıktığı gibi yeni bir tansiyon düşürücü çerçeveye destek verme konusunda iradeye sahiptir. Değerli arkadaşlarım, bugün sizinle paylaşacaklarım bunlar."

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Cüneyt Akçatepe
Editör
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