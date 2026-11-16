AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon olayında faili meçhul kalmayacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin kesintisiz ve tavizsiz şekilde takip edildiğini belirterek hiçbir olayın faili meçhul kalmayacağını vurguladı. Ne örtbasa ne de siyasi lince müsaade edeceklerini söyleyen Çelik fon dolandırıcılarının hesap vereceğini söyledi. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını eleştiren Çelik, Batı Şeria'nın da Gazze'ye dönüştürülmek istendiğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti.
İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:
Geçen sefer size bildirmiştim. Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmıştı. Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bekir Bozdağ Bey, bugün MYK toplantımızın katılımcısı olmuştur. Kendisinin her zamanki tecrübelerinden, bakış açısından, vizyonundan ve MYK'mızdaki gündem maddeleriyle ilgili görüşlerinden yararlanacağımız için son derece mutlu olduğumuzu ve memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Bekir Bozdağ Bakanımıza MYK toplantımıza hoş geldiniz diyorum.
Değerli arkadaşlar, bugün büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü. Bir kere daha onun nezdinde diriliş kavramını anıyor, kendisini yad ediyoruz. Şiirleriyle, yazılarıyla, dünyaya dönük duruşuyla ve medeniyet tasavvuruyla çok derin izler bırakmış büyük bir mütefekkir ve şair. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
"KIBRIS TÜRK DAVASINA BAĞLIYIZ"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne buradan, AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha selamlarımızı, kardeşlik duygularımızı, saygılarımızı ve Kıbrıs Türk davasına bağlılığımızı iletiyoruz. Tabii Akdeniz'deki gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de çeşitli vesilelerle etkiliyor. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi hayatı boyunca ifade ettiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında yer alarak onun egemenlik haklarının ve Kıbrıs Türk davasının korunması için en kararlı duruşu sergilemeye devam edeceğine kuşku yok. Yine kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz. 1967 sınırları dahilinde, coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her zaman yüreğimizde yaşattığımız bir acıdır. Ahıska sürgününün 82. yıl dönümü. Ata topraklarından sürgün edilmişlerdi. Pek çok kayıp yaşamışlardı. Dünyanın neresine gidersek gidelim, Ahıskalı kardeşlerimizle, Ahıska Türkü kardeşlerimizle her zaman buluşuyoruz. Onları her zaman dinliyoruz. Türkiye'nin içerisinde olsun, dünyanın neresinde olursa olsun bu, bizim çok önem verdiğimiz bir davadır. Ahıska sürgününde kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.
"COP31 ÇOK BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"
Tabii COP, diğer adıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, Antalya'da çok başarılı bir şekilde gerçekleşti ve faaliyetler hâlen devam ediyor. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ve ekibini bu başarılı organizasyon için tebrik ediyoruz. Gerçekten son derece iyi düşünülmüş panellerin, çeşitli buluşmaların ve etkinliklerin yapıldığı bir organizasyondu. Dünyanın, insan eliyle belki de son 100 yılda, doğal olarak gerçekleşebilecek bin yıllık, iki bin yıllık tahribata uğradığı bir dönemdeyiz. Geçmişte belki bin yılda, iki bin yılda, üç bin yılda çeşitli doğa olaylarıyla oluşabilecek bir tahribat, insan eliyle yüz yılda oluşturuldu ve evimiz olan gezegenimiz Dünya maalesef büyük bir tehditle karşı karşıya şu anda. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın öne çıkardığı iki kavram, iklim adaletinin sağlanması ve yeşil kalkınmanın tahakkuk ettirilmesi, gerçekten son derece önemlidir.
"SIFIR ATIK PROJESİ İLGİ GÖRÜYOR"
Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ve oraya katılan herkesin vurguladığı şekilde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde ve himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi artık bir Birleşmiş Milletler projesidir. Dünyanın her tarafında ilgi duyulan ve Sayın Emine Erdoğan'ın katıldığı çeşitli etkinliklerle birlikte artık küresel bir girişim hâline gelmiş bulunan, Birleşmiş Milletler mekanizması olan Sıfır Atık, her geçen zaman daha çok ilgi görüyor. Çünkü bu, dünyanın tahrip edilmesine karşı ortaya koyabileceğimiz en büyük cevaplardan biri, en büyük olumlu yaklaşımlardan bir tanesidir. Tabii bu arada Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğinin yoğunluğu çok dikkat çekti. Gerçekten orada yaptığı konuşmada ve bütün temaslarında Gazze konusunu gündeme getirmesi, Gazze'deki soykırımla birlikte çevre kıyımını da gündeme getirmesi son derece önemli. Tabii bir sembolizm de ortaya çıktı. Orada Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve liderler zeytin ağacı dikerken İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytin ağaçlarını yok ediyorlardı. O zeytinleri köklerinden söküyorlardı. Bu, zeytin ağaçlarını yok etme barbarlığına karşı sembolik bir cevap verilmiş oldu.
"CUMHURBAŞKANIMIZ DİPLOMATİK TEMASLARI AÇISINDAN KENDİ REKORLARINI YENİDEN AŞTI"
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa, oradan Gazze konusunda gelinen son noktaya, Asya'daki ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara, yine Latin Amerika'daki çeşitli gündemlere kadar çok geniş bir yelpazede gerçekten çok yoğun bir diplomatik teması oldu. NATO Zirvesi'nden sonra bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik temasları açısından kendi rekorlarını yeniden aştığı, daha ileriye taşıdığı bir gündem oluşturdu. Tabii burada küresel adalet çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iklim adaleti çağrısı son derece önemli. Dünyayı kirleten ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesi ama dünyanın kirlenmesinde bir rolü olmayanlara sürekli olarak kısıtlamalar ve birtakım engellemeler ortaya koymaları, bu adalet kavramının ne kadar önemli olduğunu ve buradaki ikiyüzlülükten uzak durulması gerektiğini gösteriyor. Yani dünyayı kirletenler bu tip zirvelerde bile daha çekimser bir tutum alırken, zaman zaman bu tip zirvelere katılmaktan bile imtina ederken sürekli olarak dünyayı kirletmekte rolü olmayan ülkelere yeni birtakım kısıtlamalar, engellemeler ve ambargolar getirmeye çalışıyorlar. Bu da tabii küresel adalet noktasında maalesef bugünkü sorunları doğuran ikiyüzlülüğün devam ettiğini gösteren bir tablo ortaya çıkarıyor.
Tabii bir kere daha iklim adaleti ve küresel adalet çerçevesinde Türkiye'nin diplomasi merkezi olması da çok önemlidir. Bu noktada yeşil enerjinin öne çıkarılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, "Ekolojiyi ekonomiye feda etmeyelim. Bu ikisinin arasında dünyamız için, insanlığın sürdürülebilirliği için anlamlı dengeler kuralım." yaklaşımı herkes tarafından kabul gören ve bu çerçevede bir arayışın ortaya çıktığı bir yaklaşımdır. Nitekim İsrail'in soykırımın yanı sıra Netanyahu şebekesinin aynı zamanda bir çevre kıyımı yaptığı da kayıtlara bu şekilde geçmiştir.