FON SORUŞTURMASI Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, fon krizi olarak adlandırdığımız dolandırıcılıkla ilgili mücadelemizin sonuna kadar kararlı, kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı şekilde devam edeceğini bir kere daha vurgulamışlardır. Tabii fon krizi olarak adlandırılan bu krizle ilgili olarak ortaya çıkan dolandırıcılıkla mücadelemizi, olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz. Bunu birden çok katmanda sürdürüyor, bu konuda kesintisiz, tavizsiz, kararlı ve sonuç alıcı bir yaklaşım üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlık ettiği Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Bu, tabii diğer kurumlar arasındaki eşgüdümü sağlamaya, organizasyonu ve iletişimi güçlendirmeye dönük olarak oluşturulmuş bir koordinasyon kurulu.



Burada en önemli konulardan bir tanesi, dolandırıcıların ortaya çıkarılması, bunların mal varlıklarına el konulması ve cezalandırılmasıdır. Burada bir kere daha bu dolandırıcılarla meşru yatırımcıyı ayırma konusunda son derece hassas davranıldığını ifade etmek isterim. Yine bu fonlarla ilgili tasfiye süreçleri, Fon Koordinasyon Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor. Tabii sermaye piyasalarını korumaya dönük olarak, sermaye piyasalarının belli bir kesiminde ortaya çıkan bu sıkıntının karantinaya alınmasının ardından sermaye piyasalarının genelini korumaya yönelik güçlü adımlar atılmasını öngören eylem planı da bir yandan çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi de en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor.



Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, bu dolandırıcı şebekeler yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi bizim gündem maddemizin en başında yer almaktadır. Bu konuyu sıkı bir şekilde hep beraber takip ediyoruz ve bunun gereğinin yapılması konusunda adımlar atılmaya devam ediliyor. Tabii bir de adli boyutu var. Adalet Bakanımız da geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir açıklama yaptı. Buradaki adli süreçler en ciddi şekilde ilerletiliyor. Dolandırıcılık yapan, manipülasyon gerçekleştiren, Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıran bu şahısların ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, soruşturulması ve yargılanması yönünde güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi. Devlet Denetleme Kurumu, sahip olduğu yetkiler açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek, her tarafı inceleyebilecek ve her türlü datayı, veriyi, ilişkiyi ve bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip. O yüzden Devlet Denetleme Kurumunun çalışmaları sonunda ortaya çıkacak tablo, bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli sonuçlar doğuracaktır.



Oradaki çalışmalar da güçlü bir şekilde devam etmektedir. Tabii suçluların cezalandırılması konusundaki irademiz tamdır. Bu bakımdan bu fon dolandırıcıları, onların iş birlikçileri, taşeronları, her kim olursa olsun bu kişiler ve yapılar eninde sonunda hukuk önünde hesap vereceklerdir. Zaten şimdiden bazıları hesap vermeye başlamışlardır. Bunun için yargı süreçleri ve soruşturma süreçleri en hassas biçimde yürütülmektedir. Maliye Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız Fon Koordinasyon Kurulunun içindedir. Bakanlarımız bu koordinasyon kurulunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu veriler birleştirilerek mücadele sürdürülüyor. Bir de tabii en önemli husus, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerdir.



Bu çerçevede hem ilgili kurumlarla hem de sivil alandaki paydaşlarla kapsamlı bir şekilde istişare süreci yürütülerek Cumhurbaşkanı Yardımcımızın geçen gün açıkladığı gibi, bundan sonra sermaye piyasalarını daha güçlü kılmak, bu tip manipülasyonların ve dolandırıcılıkların yaşanmaması için atılması gereken adımları belirlemek, sistemin bağışıklık sistemini yükseltmek ve daha kuvvetli hâle getirmek için neler yapılması gerektiğini kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz.

"FON MESELESİ FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK"

Burada tabii şu nettir. Hiç kimse bir siyasi linç kampanyasıyla suçlanmamalıdır. Bunun yanı sıra hiç kimseyle ilgili bir iddia da herhangi bir siyasi himayeyle örtbas edilmemelidir dedik ilk baştan itibaren. Ne herhangi bir iddianın siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyasıyla insanların yanlış yere etiketlenmesine müsaade ederiz. Burada esas mesele, gerçeğin açığa çıkmasıdır. Her ne olursa olsun gerçek açığa çıkacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bütün bu süreçlerin yürütülmesindeki iradesi nettir, kesindir ve son derece yüksek bir kararlılığa sahiptir. Talimatlarını bizlere ve diğer arkadaşlarımıza bu doğrultuda vermektedir. İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır. Bu meselenin hiçbir safhası, hiçbir ayrıntısı, hiçbir bölümü ve hiçbir boyutu faili meçhul kalmayacaktır. Bütün boyutlarıyla bu dolandırıcılık, bu suçlar ve suçlular ortaya çıkarılacaktır. Ama dediğim gibi önemli olan gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Ne herhangi bir iddianın siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla insanların yaralanmasına, etiketlenmesine ve iftiraya uğramasına müsaade ederiz. Burada mali, finansal, adli ve yargısal açıdan hiçbir tarafının faili meçhul kalmayacağı kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. Tabii en önemli gündem maddemiz, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve ödemelerin yapılmasıdır. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Maliye Bakanımızın açıkladığı ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması için gerekli gayret gösterilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak biz de partide çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz arkadaşlar.