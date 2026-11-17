İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni karar alındı. Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konulmasına karar verilirken, 6'sı tasfiye halinde bulunan toplam 21 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetim kayyumu olarak atandı. Soruşturmada usulsüz krediler, ters repo işlemleri ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına yönelik tespitler yapıldığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda Ali Emre Ballı ile İlkay Ballı'nın mal varlıklarına ilişkin el koyma kararı verildiği bildirildi.

BALLI'NIN MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI

Kararın taşınır ve taşınmaz mallar, banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar, kiralık kasalar ve şirket ortaklık paylarını kapsadığı belirtildi.

USULSÜZ KREDİ VE TERS REPO TESPİTİ

Başsavcılığın açıklamasında, usulsüz krediler alınarak şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının büyütüldüğü ve suçtan sağlanan değerlerin çeşitli işlemlere tabi tutularak aklandığının tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda 21 şirket hakkında kayyum kararı alındığı bildirildi.

21 ŞİRKETİN YÖNETİMİ TMSF'YE VERİLDİ

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenlerle Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın şirketlerdeki ortaklık paylarını da içeren tüm şahsi malvarlıklarına 7596 sayılı Tasfiyesine Karar verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında kayyum talep edilmesi gerektiği takdir edilmekle CMK 133/1 ve CMK 133/4-7 maddeleri ile suça özgülenmeleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan 21 şirket hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için, yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verilmiştir."

6 ŞİRKET TASFİYE HALİNDE, 15 ŞİRKET AKTİF Kayyum atanan 21 şirketten 6'sının tasfiye halinde olduğu, 15'inin ise faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atandığı aktif şirketler şöyle:

1. Online Teknoloji ve Danışmanlık AŞ

2. Online Yönetim Yazılım Bilişim Sistemleri AŞ

3. Reel Finansal Teknoloji Yazılımları Ali Emre Ballı Mustafa Yazıcı Kolektif Şirketi

4. Online Telekom Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

5. İntime İnfo Yazılım Çözümleri AŞ

6. Fair Finansman AŞ

7. Online Filo Araç Kiralama AŞ

8. Mülksa Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri AŞ

9. Divissa Teknoloji AŞ

10. Fair Finansal Kiralama AŞ

11. Online Finansal Danışmanlık AŞ

12. Sentez Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret AŞ

13. Cemre İletişim Sis. Telekomünikasyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

14. Tekpa Teknolojik Ürünler Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.

15. Online Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret AŞ

Soruşturma kapsamında alınan karar doğrultusunda, söz konusu şirketlerin yönetimine ilişkin yetkiler TMSF'ye devredildi.