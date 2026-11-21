"Bakanlık olarak, yakın talebesi Prof. Dr. Bilgin Aydın'ın editörlüğünde hazırlayacağımız İsmail Erünsal kitabının çalışmalarına başladık. Kıymetli Hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Osmanlı sahaflarından İslam dünyasının kitap kültürüne uzanan araştırmaların, medeniyetin ilmî birikimine ışık tuttuğunu vurgulayan Ersoy, Erünsal'ın çalışmaları için özel bir eser hazırladıklarını duyurdu.

Bakan Ersoy, Prof. Dr. İsmail Erünsal'ı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezindeki (İSAM) odasında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, Erünsal'ın İSAM Kütüphanesinin oluşumuna ve TDV İslâm Ansiklopedisi'nin hazırlanmasına yıllarını verdiğini belirtti.

Koleksiyonun dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunulmasını ilim dünyası açısından önemli bir kazanım olarak nitelendiren Ersoy, Erünsal'a bağışı ve kültürel mirasa katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Erünsal'ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladığı 525 eserlik nadir koleksiyona da değinen Ersoy, koleksiyonda Şeyh Galib'in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan'ın bulunduğuna dikkat çekti.

(Foto: ahaber.com.tr)

"ESERLERİMİZİN İLİM VE KÜLTÜR TARİHİMİZİ ANLAMAMIZA REHBERLİK EDİYOR"

Erünsal'ın kitapların yanı sıra onları yazan, okuyan ve gelecek kuşaklara aktaran insanların ve kurumların hikâyelerini de araştırdığını belirten Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Kitapların izini sürerken onları yazan, okuyan ve gelecek kuşaklara aktaran insanların ve kurumların hikâyelerini de gün yüzüne çıkaran Hocamızın eserleri, ilim ve kültür tarihimizin zengin dünyasını anlamamıza rehberlik ediyor."

Ersoy, ilmi çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kültürel mirasa kazandırdığı eserler dolayısıyla Erünsal'a teşekkür ederek sağlık ve afiyet dileklerini iletti.