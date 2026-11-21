Bakan Ersoy’dan kitaplara adanan bir ömre vefa: İsmail Erünsal'a özel kitap hazırlanıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap ve kütüphane tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Erünsal'ı İstanbul'da ziyaret etti. Ersoy, yakın talebesi Prof. Dr. Bilgin Aydın'ın editörlüğünde Erünsal'a özel bir kitap hazırlanacağını ve çalışmaların başladığını açıkladı. Bakan Ersoy, “Kıymetli Hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, Prof. Dr. İsmail Erünsal'ı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezindeki (İSAM) odasında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, Erünsal'ın İSAM Kütüphanesinin oluşumuna ve TDV İslâm Ansiklopedisi'nin hazırlanmasına yıllarını verdiğini belirtti.
Osmanlı sahaflarından İslam dünyasının kitap kültürüne uzanan araştırmaların, medeniyetin ilmî birikimine ışık tuttuğunu vurgulayan Ersoy, Erünsal'ın çalışmaları için özel bir eser hazırladıklarını duyurdu.
İSMAİL ERÜNSAL KİTABI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Bakan Ersoy, Prof. Dr. Bilgin Aydın'ın editörlüğünde hazırlanacak kitaba ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlık olarak, yakın talebesi Prof. Dr. Bilgin Aydın'ın editörlüğünde hazırlayacağımız İsmail Erünsal kitabının çalışmalarına başladık. Kıymetli Hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz."
525 ESERLİK NADİR KOLEKSİYON ARAŞTIRMACILARA AÇILDI
Erünsal'ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışladığı 525 eserlik nadir koleksiyona da değinen Ersoy, koleksiyonda Şeyh Galib'in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan'ın bulunduğuna dikkat çekti.
Koleksiyonun dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunulmasını ilim dünyası açısından önemli bir kazanım olarak nitelendiren Ersoy, Erünsal'a bağışı ve kültürel mirasa katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
"ESERLERİMİZİN İLİM VE KÜLTÜR TARİHİMİZİ ANLAMAMIZA REHBERLİK EDİYOR"
Erünsal'ın kitapların yanı sıra onları yazan, okuyan ve gelecek kuşaklara aktaran insanların ve kurumların hikâyelerini de araştırdığını belirten Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:
"Kitapların izini sürerken onları yazan, okuyan ve gelecek kuşaklara aktaran insanların ve kurumların hikâyelerini de gün yüzüne çıkaran Hocamızın eserleri, ilim ve kültür tarihimizin zengin dünyasını anlamamıza rehberlik ediyor."
Ersoy, ilmi çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kültürel mirasa kazandırdığı eserler dolayısıyla Erünsal'a teşekkür ederek sağlık ve afiyet dileklerini iletti.
KİTAP VE KÜTÜPHANE TARİHİNE IŞIK TUTAN ÇALIŞMALAR
İSAM Kütüphanesinin ilmi danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. İsmail Erünsal, TDV İslam Ansiklopedisi'nin hazırlık sürecinden itibaren yönetiminde görev aldı.
Kitap tarihi, Osmanlı sahaflığı ve edebiyat tarihi alanlarında araştırmalar yürüten Erünsal, "Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar" adlı eseriyle 2014 yılında Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.
Erünsal'ın eserleri arasında "Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik" ile "İslam Dünyasında Kitap, Kütüphane ve Verraklar" da bulunuyor.