Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kasım ayında 11 bin 224 gence 1 milyar 277 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Fona yapılan başvurular 321 bin 246'ya ulaşırken bugüne kadar 249 bin 686 gence toplam 24 milyar 83 milyon lira sıfır faizli kredi desteği sağlandı.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kasım ayında 11 bin 224 gence 1 milyar 277 milyon lira ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fona yapılan başvuruların 321 bin 246'ya ulaştığını belirterek bugüne kadar evlilik yolundaki 249 bin 686 gence toplam 24 milyar 83 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlandığını bildirdi. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlattı. Fon aracılığıyla gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Göktaş, projenin 81 ilde yürütüldüğünü belirterek başvuruların ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi veya e-Devlet üzerinden yapılabildiğini kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) GENÇ ÇİFTLERE 250 BİN LİRAYA KADAR DESTEK Fondan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocak ayında kredi miktarının güncellendiğini belirten Göktaş, destek tutarlarının çiftlerin yaşlarına göre belirlendiğini aktardı. Buna göre, başvuran çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında bulunmaları durumunda ise 200 bin lira kredi desteği sağlanıyor. Başvurusu onaylanan çiftlere kredi desteği 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak veriliyor. Fonun gelir şartında da düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Göktaş, son 6 aylık gelir değerlendirmesine ilişkin başvuru koşulunun asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE BORÇ HİBESİ Bakan Göktaş, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinde de kolaylık sağlandığını belirtti. Buna göre ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitleri hibe edilirken kalan borçları 12 ay erteleniyor. Erteleme süreciyle birlikte vade süresinin 60 aya uzadığını aktaran Göktaş, bu süre içinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamının hibe edildiğini ifade etti. Göktaş, bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 25 bin 701 çiftin 12 aylık taksit hibesinden ve 12 aylık erteleme hakkından yararlandığını, iki ve üzeri çocuk sahibi olan 641 çiftin ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkını kullandığını açıkladı. Fon kapsamında desteklenen 26 bin 342 çiftin 26 bin 993 çocuğunun dünyaya geldiğini belirten Göktaş, bunun sağlanan desteğin en güzel sonuçlarından biri olduğunu kaydetti.