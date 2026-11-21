Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde teşkilat yöneticilerine önemli talimatlar verdi. Partinin 25 yıl önce sokağın, çarşının ve pazarın sesi olarak kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, çalışmaların masa başında değil sahada yürütülmesini ve aile ziyaretlerinin artırılmasını istedi.

TBMM'deki grup toplantısında AK Parti'nin "25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi" olarak kurulduğunu hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatına dönük bu yöndeki mesajlarını önceki gün yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın kapalı bölümünde de sürdürdü. Erdoğan, AK Parti teşkilatına sahadan kopmamaların söyledi. Teşkilat mensuplarına vatandaşla daha fazla iç içe olmaları yönünde talimat veren Erdoğan, aile ziyaretlerinin artırılmasını istedi.

"ÇALIŞMALAR MASA BAŞINDA DEĞİL, VATANDAŞIN ARASINDA YÜRÜTÜLECEK" Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre teşkilatın vatandaşla bağını güçlü tutması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, çalışmaların masa başında değil, sahada ve vatandaşın arasında yürütülmesini istedi.