Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek! Hızlı trenin Havza-Tekkeköy etabı için 2027 takvimi
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun-Ankara Hızlı Tren Hattı Projesi'nde Havza-Tekkeköy etabının ihalesinin 2027 yılında yapılacağını açıkladı. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek olan dev hattın Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birbirine bağlayacağını belirten Doğan, projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasının 2,5 saate düşeceğini ve kentin ihracatının katlanacağını vurguladı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun-Ankara Hızlı Tren Hattı Projesi'nde Havza'ya kadar olan kesimlerin ihalelerinin tamamlandığını hatırlatarak Havza-Tekkeköy etabının ihalesinin 2027 yılında yapılacağını açıkladı.
Samsun'un hızlı trene yalnızca yolcu taşımacılığı için değil, yük taşımacılığı ve sanayi yatırımları açısından da ihtiyaç duyduğunu belirten Doğan, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın kenti Mersin Limanı'na bağlayacak önemli bir ulaşım koridoru olacağını vurguladı.
HAVZA'YA KADAR OLAN BÖLÜMÜN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Havza'ya kadar olan bölümün ihalesinin yıl içinde gerçekleştirildiğini ve sözleşmesinin geçen hafta imzalandığını kaydeden Doğan, şöyle konuştu:
"Havza-Tekkeköy arasının proje çalışması devam ediyor. Hızlı treni sadece bir yolcu taşımacılığı faaliyeti olarak görmüyoruz. Hızlı tren, aynı zamanda Samsun'u Mersin Limanı'na bağlayacak yük taşımacılığı açısından bizim için en önemli ulaşım araçlarından biri. Hızlı trenimiz Kavak OSB ile Havza OSB'den geçecek. Havza OSB'nin içerisindeki yük indirme-bindirme yerlerinin imalatları hızlı bir şekilde devam ediyor, bitme aşamasına geldi"
SAVUNMA SANAYİSİ YATIRIMLARI İÇİN LOJİSTİK VURGUSU
Samsun'daki sanayi yatırımlarının büyümesi için ulaşım ve lojistik altyapısının önemine dikkati çeken Doğan, Havza'da yaklaşık 30 milyon metrekarelik organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve savunma sanayisi firmalarının bölgede önemli yatırımlar yaptığını söyledi.
Kavak'ta da iki önemli savunma sanayisi firması için yer tahsisinin gündemlerinde bulunduğunu belirten Doğan, "Samsun'u daha fazla büyütmek istiyoruz. Samsun neyle büyür? Samsun üretirse büyür. Samsun'un üretebilmesi için sanayiye, sanayi alanlarına ve sanayi bölgelerine ihtiyaç var. Ürettiğiniz yükü indiremediğiniz, imalatınızı pazara gönderemediğiniz zaman yaptığınız üretimin tercih edilmesini sağlayamazsınız" dedi.
SAMSUN VE MERSİN LİMANLARI BİRBİRİNE BAĞLANACAK
Hızlı tren hattının Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birbirine bağlayarak Türkiye'nin kuzey-güney ulaşım koridoruna katkı sağlayacağını kaydeden Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sadece Samsun'un projesi değil, Türkiye'nin projesidir. Kuzey-güney koridorunun açılması projesidir. Ulaştırma Bakanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız da meseleye bu nazarla bakıyor. İnşallah bu limanları bağladığımızda Samsun'un ticaretinin bugünün üç katına ulaşmasını, 5 milyar dolar ihracat yapan bir şehir olmasını arzu ediyoruz"
HAVZA-TEKKEKÖY ETABINDA HEDEF 2027
Havza-Tekkeköy etabının proje çalışmalarının sürdüğünü aktaran Doğan, "2027 yılı yatırım programına alınmasıyla alakalı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş'un çok önemli gayretleri var. Programa alınarak 2027'de çalışmaya başlanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.
SANAYİ VE TARIM BİRLİKTE GELİŞECEK
Projenin Samsun'un ekonomik gelişiminin yanı sıra genç nüfusun kentte kalmasına da katkı sağlayacağını belirten Doğan, sanayi yatırımlarının nitelikli istihdamı artıracağını söyledi.
Samsun'un Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovalarıyla önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Doğan, sanayi ve tarımın birlikte gelişmesinin şehir ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
DELİCE-ÇORUM ETABINDA ÇALIŞMALAR YÜZDE 40'I AŞTI
Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın 120 kilometrelik Delice-Çorum etabında çalışmalar yüzde 40'ı aştı. Projede 3 bin 14 personel ve 850 makine görev yapıyor.
Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza etaplarının da ihaleleri tamamlandı.
ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK
Saatte 200 kilometre hıza uygun inşa edilen hattın tamamlanmasıyla Ankara-Çorum arasındaki yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arası ise 2,5 saate düşecek.
Projeyle yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.