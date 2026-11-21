Samsun'un hızlı trene yalnızca yolcu taşımacılığı için değil, yük taşımacılığı ve sanayi yatırımları açısından da ihtiyaç duyduğunu belirten Doğan, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın kenti Mersin Limanı'na bağlayacak önemli bir ulaşım koridoru olacağını vurguladı.

HAVZA'YA KADAR OLAN BÖLÜMÜN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Havza'ya kadar olan bölümün ihalesinin yıl içinde gerçekleştirildiğini ve sözleşmesinin geçen hafta imzalandığını kaydeden Doğan, şöyle konuştu:

"Havza-Tekkeköy arasının proje çalışması devam ediyor. Hızlı treni sadece bir yolcu taşımacılığı faaliyeti olarak görmüyoruz. Hızlı tren, aynı zamanda Samsun'u Mersin Limanı'na bağlayacak yük taşımacılığı açısından bizim için en önemli ulaşım araçlarından biri. Hızlı trenimiz Kavak OSB ile Havza OSB'den geçecek. Havza OSB'nin içerisindeki yük indirme-bindirme yerlerinin imalatları hızlı bir şekilde devam ediyor, bitme aşamasına geldi"

SAVUNMA SANAYİSİ YATIRIMLARI İÇİN LOJİSTİK VURGUSU

Samsun'daki sanayi yatırımlarının büyümesi için ulaşım ve lojistik altyapısının önemine dikkati çeken Doğan, Havza'da yaklaşık 30 milyon metrekarelik organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve savunma sanayisi firmalarının bölgede önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Kavak'ta da iki önemli savunma sanayisi firması için yer tahsisinin gündemlerinde bulunduğunu belirten Doğan, "Samsun'u daha fazla büyütmek istiyoruz. Samsun neyle büyür? Samsun üretirse büyür. Samsun'un üretebilmesi için sanayiye, sanayi alanlarına ve sanayi bölgelerine ihtiyaç var. Ürettiğiniz yükü indiremediğiniz, imalatınızı pazara gönderemediğiniz zaman yaptığınız üretimin tercih edilmesini sağlayamazsınız" dedi.