Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım için 21 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Hafta sonundaki yağışlı havanın ardından yeni haftada sıcaklıklar sert düşecek. İstanbul'da pazartesi günü 19 derece olması beklenen hava sıcaklığı, çarşamba günü 9 dereceye kadar gerileyecek.

TÜRKİYE'YE ÖNCE SAĞANAK, ARDINDAN SOĞUK HAVA GELİYOR

Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre yağışlı ve hareketli bir hava sisteminin etkisine giriyor. 21 Kasım Cumartesi günü birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yeni haftayla birlikte sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşanacak.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece azalacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.