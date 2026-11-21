Meteoroloji gün verdi! Önce fırtına ve sağanak ardından sert soğuk: İstanbul 48 saatte 10 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım Cumartesi günü kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşması beklenirken yeni haftada sıcaklıklar sert düşecek. İstanbul'da pazartesi 19 derece olması beklenen hava sıcaklığı, çarşamba günü 9 dereceye kadar gerileyecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım için 21 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Hafta sonundaki yağışlı havanın ardından yeni haftada sıcaklıklar sert düşecek. İstanbul'da pazartesi günü 19 derece olması beklenen hava sıcaklığı, çarşamba günü 9 dereceye kadar gerileyecek.
TÜRKİYE'YE ÖNCE SAĞANAK, ARDINDAN SOĞUK HAVA GELİYOR
Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre yağışlı ve hareketli bir hava sisteminin etkisine giriyor. 21 Kasım Cumartesi günü birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yeni haftayla birlikte sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşanacak.
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece azalacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.
21 İL İÇİN SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım Cumartesi günü beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:
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Artvin
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Bingöl
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Diyarbakır
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Erzincan
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Erzurum
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Giresun
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Gümüşhane
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Hatay
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Kahramanmaraş
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Muş
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Ordu
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Rize
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Samsun
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Sivas
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Tokat
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Trabzon
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Tunceli
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Bayburt
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Batman
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Ardahan
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Osmaniye
Uyarı kapsamındaki bölgelerde kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması isteniyor.
BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
21 Kasım tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle şu bölgelerde kuvvetli olması tahmin ediliyor:
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi
Hatay kıyıları, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri
Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop
Ordu, Tokat, Yozgat ve Sivas
Bingöl ve Muş çevreleri
Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçeleri
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 bin metre üzerindeki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.