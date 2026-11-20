Güllü soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Sultan Nur Ulu yurt dışı yasağını uçak kapısında öğrendi: İşte o görüntüler
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan Sultan Nur Ulu hakkında kaldırılan yurt dışına çıkış yasağı, mahkemenin ek kararıyla yeniden yürürlüğe girdi. KKTC'ye gitmek üzere havalimanına gelen Ulu, hakkındaki kararı uçuş öncesinde öğrenince yurt dışına çıkamadı; o anlara ilişkin görüntülere ilk kez ATV Haber ulaştı. Ulu'nun avukatından ise kaçış iddialarına karşı dikkat çeken açıklama Ulu’nun 3 günlük tatile gittiğini iddia etti.
Yalova'da kamuoyunda Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden ittiğini öne süren Sultan Nur Ulu, daha önceki ifadeleri nedeniyle bu kez yalan tanıklık suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.
YASAK KALDIRILMIŞTI
Ulu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, 11 Kasım 2026'da Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
Ancak dosyada dengeleri değiştiren gelişme yalnızca 5 gün sonra yaşandı.
5 GÜN SONRA YENİDEN YURT DIŞI YASAĞI
Sultan Nur Ulu'nun avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, 13 Kasım 2026'da mahkemeye başvuruda bulundu. Savcılık ve mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 16 Kasım'da Ulu hakkında yeniden yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Böylece daha önce kaldırılan adli kontrol tedbiri yeniden devreye sokuldu.