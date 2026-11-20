İstanbul Pendik'te boşanma aşamasındaki eşinin yerini öğrenmek için baldızının iş yerine giden 52 yaşındaki K.A., Meral Ağalar'ı silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açan saldırgan, ekiplerin karşılık vermesiyle yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Kan donduran olay, saat 17.30 sıralarında Batı Mahallesi'nde meydana geldi.

KARDEŞİNİN EŞİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre, bir iş yerinde bulunan Meral Ağalar, kardeşinin eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde tabanca bulunan şüpheliye silahını bırakması için uyarıda bulundu.

SALDIRGAN, POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Uyarılara rağmen silahını bırakmayan saldırgan, polislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesinin ardından şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Meral Ağalar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan saldırgan ise hastaneye kaldırıldı.

BALDIZINI ÖLDÜRDÜ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, K.A.'nın boşanma aşamasında olduğu eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar'ın çalıştığı iş yerine gittiği, burada silahla ateş ederek Ağalar'ı öldürdüğü tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.