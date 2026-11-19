HASTANE RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmaya, Mehmet Saki Pehlivan'ın ailesi, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mehmet Cengiz'in hastanede gördüğü tedavinin ayrıntılarına ilişkin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden istenen rapor da dosyaya eklendi.

"EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI SEVİYORUM"

Duruşmada dinlenen Mehmet Cengiz, Aslıhan Pehlivan ile aralarında ilişki olduğu iddiasını kabul etmediğini belirterek, "Olayın olduğu akşam hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle giderken kalp krizi geçirdiğim için yatış yaptım. Bir gün sonra taburcu oldum. Önceki duruşmalarda Aslıhan sevgili olduğumuzu söyledi ama bunu kabul etmiyorum. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Aslıhan kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için beni eve davet etmiştir. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

"TELEFON KAYITLARIMIZIN ORTAYA ÇIKARILMASINI İSTİYORUM"

Aslıhan Pehlivan ise Cengiz'in yalan söylediğini öne sürerek, "Sanık Mehmet Cengiz'i ben eve davet ettiysem ve ilişkimizi de kabul etmiyor ya, bizim yazışmalar ve konuşmalarımız var. O telefon kayıtlarımızın ortaya çıkarılmasını istiyorum. Ben kendisini çağırmadım. Sanık Mehmet Cengiz'in kocamla yatak odasında boğuştuğuna dair beyanı da doğru değildir. Olaydan sonra yatak odasında dağınıklık yoktu. Benim eşim sadece esrar kullanıyor ve kullandığında da yan etki yapmıyor. Kocama ilk darbeyi de sanık Mehmet Cengiz'den geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.