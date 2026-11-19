Cinayet davasında yasak aşk! İkisi de birbirini suçladı: Beni eve o davet etti
Diyarbakır'da Mehmet Saki Pehlivan'ın öldürülmesine ilişkin eşi Aslıhan Pehlivan ile Mehmet Cengiz'in tutuklu yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Cengiz, aralarında ilişki olduğu iddiasını reddederken Pehlivan, yazışmalarının ve telefon kayıtlarının ortaya çıkarılmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.
Diyarbakır'da Mehmet Saki Pehlivan'ın (40) öldürülmesine ilişkin eşi Aslıhan Pehlivan (38) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet Cengiz'in (46) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.
Duruşmada Cengiz, Aslıhan Pehlivan ile aralarında ilişki olduğu iddiasını reddetti. Pehlivan ise yazışmalarının ve telefon kayıtlarının ortaya çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.
TARTIŞMANIN ARDINDAN HAREKETSİZ KALDI
Kan donduran olay, 11 Nisan 2025 akşamı Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Batıkent Sitesi'nde meydana geldi. Mehmet Saki Pehlivan, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Pehlivan'ın bulunduğu eve gitti. Çıkan tartışmada Pehlivan, Mehmet Cengiz tarafından darbedildi.
Cengiz'in evden ayrılmasının ardından Aslıhan Pehlivan'ın haber verdiği yakınları da eve geldi. Evdekiler, yerde hareketsiz kalan Mehmet Saki Pehlivan için "Baygınlık geçirdi" diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Adrese gelen sağlık çalışanları, nabzının atmadığı ve vücudunda darp izleri bulunduğu belirtilen Pehlivan'ın durumunu polise bildirdi.
AMBULANSTAN İNDİRİLİRKEN SEDYEYLE DÜŞTÜ
İlk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Pehlivan, acil servis önünde ambulanstan çıkarıldığı sırada sedyeyle birlikte düştü. Bu anlar kameraya yansırken hastanede tedaviye alınan Pehlivan kurtarılamadı.
İl Sağlık Müdürlüğü, Pehlivan'ın ambulanstan çıkarılırken sedyeyle düşmesiyle ilgili idari soruşturma başlattı. Pehlivan'ın, eşinin ve yakınlarının binaya girişleri de güvenlik kamerasına yansıdı.
İKİ SANIK TUTUKLU YARGILANIYOR
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aslıhan Pehlivan ile Mehmet Cengiz tutuklandı. Pehlivan'ın yedi yakını ise serbest bırakıldı.
Cengiz hakkında "Kasten öldürme", Aslıhan Pehlivan hakkında ise "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.