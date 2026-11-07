Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde 5 yıl önce boşandığı eski eşinin evinin önüne gelen A.P., 2 çocuk annesi Nazmiye Ö.'ye (56) pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır saldırıda hayatını kaybeden kadının eski eşi, kaçtığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana gelen kadın cinayeti büyük üzüntüye neden oldu.

EVİNİN ÖNÜNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.P., 5 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö.'ye (56) evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli için ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Keban ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.