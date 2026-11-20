Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında konut kredileri ve kredi kartlarının asgari ödeme oranlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunan kişilerin kullanabileceği konut kredilerinde azami kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Hisseli tapular ve riskli yapı nedeniyle yıkılan konutların değerlendirilmesine ilişkin kurallar da yeniden belirlenirken kredi kartlarının asgari ödeme oranlarına yüzde 30'luk yeni kademe eklendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında konut kredilerinde uygulanacak sınırlamalara ilişkin değişiklikleri karara bağladı. Yeni karara göre, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunan kişilerin kullanabileceği konut kredilerinde azami kredi tutarı, konut değerine oranla yüzde 75 azaltılacak.

Düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan BDDK, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 'Konut, taşıt ve diğer tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar' başlıklı 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde 29.01.2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az iki konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına" yönünde karar alındığını sözleriyle aktardı.



HİSSELİ TAPULAR VE RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN KURALLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Alınan kararla hisseli tapuların ve riskli yapı nedeniyle yıkılan ya da hakkında yıkım kararı alınan konutların değerlendirilmesine ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin esasları duyuran BDDK, "24.08.2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararının tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının hisseli konut malikliği durumunun değerlendirilmesine ilişkin kısmının, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların bu nitelikteki bir konutunun dikkate alınmamasına şeklinde uygulanmasına, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu konutun/konutların, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, yalnızca bir konutunun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına" yönelik karar alındığı ifadelerini kullandı.



KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME ORANLARI DEĞİŞTİ

BDDK, konut kredilerinin yanı sıra kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme tutarında da değişikliğe giderek mevcut yüzde 20 ve yüzde 40 ödeme limitine yüzde 30'u da ekledi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, limiti 100 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin Türk Lirasının üzerinde olup 200 bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 30'u, 200 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde 40'ı asgari ödeme tutarı olarak belirlenecek.



BDDK'DAN KREDİ KARTI KARARINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA

Kurulun 19.11.2026 tarihli toplantısında 19.11.2026 tarih ve E-24049440-045.01-210086 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda alınan karara ilişkin BDDK, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarında asgari tutarın; limiti yüz bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde yirmisi, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki yüz bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartları için dönem borcunun yüzde otuzu, iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, bu kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.