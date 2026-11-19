ŞİRKETLER UYARILDI

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğünde dün ücretli otoyolları işleten firmaların temsilcilerinin katılımıyla sorunun çözümü noktasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda otoyol işletmecilerine uyarılarda bulunuldu. Buna göre bazı örneklerde vatandaşların zamanında ödeme yapmasına rağmen, şirket ile HGS ödeme sistemi arasında entegrasyon olmadığı için vatandaşın ödeme yaptığının görülmediği tespit edildi. Bu durumdaki örnekte HGS'sinden geçiş anında para çekilmiş ya da 15 gün içinde cezaya kalmadan ödemesini yapan kişilerin mağdur edilmemesi için entegrasyon süreçlerinin hızla tamamlanması kararlaştırıldı.