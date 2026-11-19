HGS'de haksız icra ve avukat mağduriyetine son: Yeni dönem başlıyor!
Otoyol ve köprü geçişlerinde kesilen cezalar ve sosyal medyada gündem olan yüksek tutarlı icra dosyaları üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ücretli otoyolları işleten şirketlerin temsilcileriyle masaya oturarak vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda sert uyarılarda bulundu. Şirketler ile HGS sistemi arasındaki anlık entegrasyon eksikliğinden kaynaklanan ve vatandaşı doğrudan icra kapısına götüren mağduriyetlerin tamamen sonlandırılması için düğmeye basıldı.
Türkiye'de otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanan cezalar, son günlerde sosyal medyada paylaşılan yüksek tutarlı icra dosyalarıyla yeniden tartışma konusu olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya el attı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ücretli otoyolları işleten şirketlerin temsilcileri ile cezalı Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretlerine çözüm konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.
ANLIK ÖDEME SİSTEMİ TALİMATI
Vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda şirketlere uyarılarda bulunulurken, ödemelerin şirket finans birimlerinde anlık olarak görülmesini sağlayacak entegrasyon sayesinde avukata kadar uzanan sürecin sonlandırılması hedefleniyor.
ŞİRKETLER UYARILDI
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğünde dün ücretli otoyolları işleten firmaların temsilcilerinin katılımıyla sorunun çözümü noktasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda otoyol işletmecilerine uyarılarda bulunuldu. Buna göre bazı örneklerde vatandaşların zamanında ödeme yapmasına rağmen, şirket ile HGS ödeme sistemi arasında entegrasyon olmadığı için vatandaşın ödeme yaptığının görülmediği tespit edildi. Bu durumdaki örnekte HGS'sinden geçiş anında para çekilmiş ya da 15 gün içinde cezaya kalmadan ödemesini yapan kişilerin mağdur edilmemesi için entegrasyon süreçlerinin hızla tamamlanması kararlaştırıldı.