Yeni karara göre limiti 100 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlenecek. Kart limiti 100 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 200 bin Türk Lirası'nı aşmayan kredi kartlarında ise dönem borcunun yüzde 30'u asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak.

200 BİN TL ÜZERİNDEKİ KARTLARDA ORAN YÜZDE 40 Limiti 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde bulunan kredi kartlarında asgari ödeme oranı ise dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi. Alınan karara ilişkin BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarında asgari tutarın; limiti yüz bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde yirmisi, yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olup iki yüz bin Türk Lirası'nı aşmayan kredi kartları için dönem borcunun yüzde otuzu, iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine ve bu kararın Kuruluş Birliklerine duyurularak Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ekonomist Tonguç Erbaş, düzenlemenin düşük limitli kart sahipleri için önemli bir esneklik ve destekleyici bir hamle olduğunu vurguladı. (Foto: Ahaber.com.tr)



"LİMİTİ DAHA AZ OLANA ESNEKLİK SAĞLANDI"

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş, "100 bin TL'nin altına asgari ödemenin yüzde 20, 100 bin - 200 bin TL arasının yüzde 30, 200 bin TL üstünün de yüzde 40 gibi belirlendiğini gördük. Daha önce hatırladığım kadarıyla sadece sabit bir oran üzerinden gidiliyordu. Dolayısıyla kredi kartı limitleriniz daha azsa aslında sizin ödeyeceğiniz asgari tutar da daha az olacak." sözleriyle aktardı. Son dönemde artan kredi masraflarına ve yaygınlaşan kart kullanımına işaret eden Ekonomist Tonguç Erbaş, "Burada limiti daha az olana biraz daha esneklik sağlamak amaçlanmış. 100 bin - 200 bin arası veya 200 binden daha yüksek olan diye yüzde 30 ve yüzde 40 gibi bir orana doğru geçildiğinde, limitiniz daha fazla oldukça asgari ödeme tutarınız da artacak. Demek ki gelirinizin daha fazla olduğu düşünülerek hareket ediliyor." ifadelerini kullandı.



Eski sistemde farklı limitlere aynı oranın uygulanmasının yarattığı duruma değinen Ekonomist Tonguç Erbaş, "Limitiniz 50 bin liraysa da yüzde 40 ödüyorsunuz, 500 bin liraysa da yüzde 40 ödüyorsunuz. Burada bir hakkaniyet kaybı gibi gözüken bir durum demek ki anlaşılmış ve biraz da kademeli asgari ödeme tutarına doğru geçilmiş gibi gözüküyor. Bence tüketici nezdinde kısmen hem harcama tarafı için hem de ay sonunda ödeme tarafı için biraz daha bir esneklik, biraz daha hakkaniyet burada sağlanmış gibi gözüküyor." sözleriyle değerlendirmede bulundu.



"DAHA ÖNCE 40 BİN ÖDERKEN ŞİMDİ 20 BİN ÖDEYEREK GEÇİŞ YAPABİLİRSİNİZ"

Yeni oranların ödeme gücüne etkisini gündeme getiren A Haber Sunucusu, "O zaman diyelim ki limiti 100 bin lirayla 200 bin lira arasında olan bir kişi yüzde 30'luk dilim oranından ödemelerini gerçekleştirecek. Bu da vatandaş için bir avantaj olacak değil mi?" sorusunu yöneltti.

Bu soruyu yanıtlayan Ekonomist Tonguç Erbaş, "Sizin kredi kartı limitiniz 100 bin TL'nin altında veya 200 bin TL'nin üstündeyse demek ki bankacılık sistemi size belli bir geliriniz olduğuna yönelik bu limitleri sağlıyor. O zaman 100 bin TL'nin altında sınırlı bir limitiniz varsa ve buradan da yüzde 20 gibi en düşük limitten bir asgari ödeme yapıyorsanız elinizde kalacak para artacaktır." ifadelerini kullandı. Kredi kartı borcunun tamamının ödenmesinin her zaman daha sağlıklı olduğunu hatırlatan Ekonomist Tonguç Erbaş, "Tabii ki tamamını ödemek her zaman iyidir, biz bunu tavsiye ediyoruz ama diyelim ki herhangi bir ay için 100 bin lira bir harcamanız bile olsa daha önce belki 40 bin lira ödemeniz gerekirken şimdi sadece 20 bin lira ödeyerek de bir sonraki aya bir geçiş yapıyorsunuz." sözleriyle aktardı.



Kredi kartı kullanımının gelir-gider dağılımına göre stratejik şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Ekonomist Tonguç Erbaş, "200 bin liranın üstünde bir limitiniz varsa zaten geliriniz daha fazladır, dolayısıyla ödeyebileceğiniz asgari miktarın daha yüksek olduğu düşünülerek hareket edilmiş. Limitlerde biraz 100 bin - 200 bin arası daha yoğunlaşıyor, o tarafta da bir yüzde 30 gibi bandımız var. Vatandaşın elinde kalabilecek para miktarı, düşük kredi kartı limitine sahip olanlar için daha az ödeyeceğinden bence bir süre daha bir avantaj gibi, bir destekleyici hamle gibi görülebilir diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.