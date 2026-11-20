Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde panik anları! Göz doktoru ve sekreter rehin alındı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Nizip Devlet Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Hakkında daha önce beyaz kod verildiği belirtilen bir şahıs, yeniden hastaneye gelerek Göz Doktoru Müslüm Güler'in odasına bıçakla girdi ve doktor ile sekreterini rehin aldı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde göz doktoru Müslüm Güler'in odasına bıçakla giren bir kişi, doktoru ve sekreterini rehin aldı. Şüpheli, hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
BEYAZ KOD VERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Edinilen bilgilere göre, daha önce doktor Müslüm Güler'in hakkında beyaz kod verdiği belirtilen şüpheli, bugün yeniden hastaneye geldi.
Beyaz kod verilmesine tepki gösteren şüpheli, doktorun odasına bıçakla girerek Güler ile sekreterini rehin aldı.
GÜVENLİK VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.