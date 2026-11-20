Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde panik anları! Göz doktoru ve sekreter rehin alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Nizip Devlet Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Hakkında daha önce beyaz kod verildiği belirtilen bir şahıs, yeniden hastaneye gelerek Göz Doktoru Müslüm Güler'in odasına bıçakla girdi ve doktor ile sekreterini rehin aldı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.