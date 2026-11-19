Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye tarafı, AB'yle birçok alandaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekerek Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi. Bu çerçevede; -Randevu bulmada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, -Başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması, -Talep edilen belge sayısının azaltılması, -Daha önce Schengen vizesi almış kişilerin işlemlerinin kolaylaştırılması yönündeki talepler yinelendi.

KADEMELİ VİZE SİSTEMİ DAHA YAYGIN UYGULANMALI

Türkiye ayrıca, çok girişli ve daha uzun süreli vizelerin önünü açan Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha yaygın şekilde uygulanmasını istedi. AB'yle ticaretin aksamaması amacıyla Türk TIR sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması ve mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunması gereği de vurgulandı.



Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinde yaşanan aksaklıkların, vatandaşların randevu almasını zorlaştıran ve yasal faaliyette bulunmayan sözde danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığına da dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığının Adalet, Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarıyla iş birliği neticesinde, bu yapılara yönelik operasyonlar yürütüldüğü ve birçok kişi hakkında adli süreçlerin başlatıldığı belirtildi.