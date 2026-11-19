AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) bünyesindeki araçlara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yıldırım, belediyenin envanterinde görünen 7 bin 784 araçtan 3 bin 565'inin nerede olduğunun ve kimler tarafından kullanıldığının belli olmadığını öne sürdü. İddiasına ilişkin açıklama beklediğini belirten Yıldırım, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"3 BİN 565 ARACIN NEREDE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

İBB'nin araç sayısına ilişkin bilgi veren Yıldırım, 2019 yılında bin 857 araçla devredildiğini belirttiği belediyedeki araç sayısının altı yıllık süreçte 7 bin 784'e yükseldiğini söyledi.

Yıldırım, envanterde görünen araçların 3 bin 565'inin nerede olduğunun ve kim tarafından kullanıldığının belli olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görünen 7 bin 784 araç içerisindeki 3 bin 565 araç ortalıkta yok. Kimde olduğu, nerede olduğu belli değil, kayıtları yok."

Yıldırım, söz konusu araçlardan birinin Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'da bulunduğunu ifade etti. Günaydın'ın aynı aracı kullanıp kullanmadığının ya da plakasını değiştirip değiştirmediğinin bilinmediğini söyleyen Yıldırım, bu konuda açıklama yapılmasını istedi.