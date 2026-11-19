AK Parti'li Adem Yıldırım'dan İBB'deki kayıt dışı araçlara ilişkin açıklama: “3 bin 565 aracın nerede olduğu belli değil”
AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kayıtlı görünen 7 bin 784 araçtan 3 bin 565'inin nerede olduğunun ve kimler tarafından kullanıldığının bilinmediğini ifade etti. Yıldırım, Meclis'teki basın toplantısında kamu araçlarının kullanımına ilişkin verileri de paylaştı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki araçlara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yıldırım, belediyenin envanterinde görünen 7 bin 784 araçtan 3 bin 565'inin nerede olduğunun ve kimler tarafından kullanıldığının belli olmadığını öne sürdü. İddiasına ilişkin açıklama beklediğini belirten Yıldırım, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdi.
"3 BİN 565 ARACIN NEREDE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"
İBB'nin araç sayısına ilişkin bilgi veren Yıldırım, 2019 yılında bin 857 araçla devredildiğini belirttiği belediyedeki araç sayısının altı yıllık süreçte 7 bin 784'e yükseldiğini söyledi.
Yıldırım, envanterde görünen araçların 3 bin 565'inin nerede olduğunun ve kim tarafından kullanıldığının belli olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görünen 7 bin 784 araç içerisindeki 3 bin 565 araç ortalıkta yok. Kimde olduğu, nerede olduğu belli değil, kayıtları yok."
Yıldırım, söz konusu araçlardan birinin Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'da bulunduğunu ifade etti. Günaydın'ın aynı aracı kullanıp kullanmadığının ya da plakasını değiştirip değiştirmediğinin bilinmediğini söyleyen Yıldırım, bu konuda açıklama yapılmasını istedi.
KAMU ARAÇLARININ KULLANIM ALANLARINI AÇIKLADI
Meclis'teki basın toplantısında kamu kurumlarında kullanılan araç sayısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Adem Yıldırım, bazı basın ve yayın organlarında Türkiye'de 130 bin makam aracı bulunduğu yönünde haberler yapıldığını belirtti. Yıldırım, bu rakam üzerinden devletin töhmet altında bırakıldığını ve ülkenin dışarıya şikayet edildiği haberlerin servis edildiğini ancak bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu araçlarına ilişkin verilerini paylaştı.