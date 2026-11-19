Avrupa ülkeleri hayat pahalılığı, enerji darboğazı, barınma sorunu ve kitlesel protestolarla mücadele ederken Türkiye, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği süreçte etkisini artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yönlü diplomasisi, yerli ve millî savunma sanayii hamleleri ve bölgesel stratejileriyle Ankara; Suriye, Libya, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de nasıl bir rol üstleniyor? Avrupa iç krizlerle mücadele ederken Türkiye'nin uluslararası arenadaki diplomatik ve stratejik ağırlığı nasıl yükseliyor?

Avrupa kıtası hayat pahalılığı, enerji darboğazı, konut krizi ve sokakları ateşe veren kitlesel isyanlarla tarihinin en büyük çalkantısını yaşarken; Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisi, yerli savunma sanayii ve çok boyutlu dış politika hamleleriyle küresel satranç tahtasında oyun kurucu aktör haline geldi. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar uzanan devasa coğrafyada masanın merkezine oturan Ankara, bölgesel güç sınırlarını aşarak dünya dengelerini doğrudan belirleyen küresel bir aktöre dönüşüyor.

BATI BAŞKENTLERİ ALEV ALEV: AVRUPA'DA SOKAKLAR KAOSA TESLİM

Avrupa'nın birçok ülkesinde sokaklar adeta alev alev. Fransa'dan İtalya'ya, İspanya'dan Portekiz'e kadar milyonlarca insan hayat pahalılığı, fahiş enerji maliyetleri, barınma krizi ve çöken kamu hizmetleri nedeniyle meydanlara iniyor.

Ekonomik çöküşün yanı sıra kontrolsüz göç ve derinleşen güvenlik kaygılarıyla sarsılan Batı hükümetleri, halkın öfkesi karşısında çaresiz kalmış durumda. Kendi iç krizlerine hapsolan, sokak hareketlerini bastıramayan Avrupa yönetimleri, küresel politikalarda etkisizleşerek hızla içe kapanıyor.

FIRTINALARLA PİŞEN TÜRKİYE: 15 YILLIK DİRENÇ TESTİ

Avrupa'yı sarsan bu kitlesel sokak dalgalarının Türkiye'de aynı ölçekte karşılık bulmamasının ardında, Türkiye'nin son 15 yılda atlattığı büyük badireler yatıyor.

Sınırındaki kanlı Suriye savaşı, hain terör saldırıları, 15 Temmuz işgal girişimi, milyonlarca sığınmacı yükü, asrın felaketi 6 Şubat depremleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki alev çemberine rağmen Türkiye, millet-devlet kenetlenmesiyle her fırtınadan başarıyla çıktı. Yaşadığı ağır jeopolitik ve güvenlik sınavlarıyla toplumsal bağışıklık kazanan Türkiye, Batı'yı sarsan krizler karşısında dimdik ayakta kaldı.

MERKEZDE ERDOĞAN DİPLOMASİSİ: HERKESLE KONUŞABİLEN TEK LİDER

Türkiye'yi Avrupa'dan ayıran en temel unsur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü güçlü liderlik ve çok yönlü diplomasi tarzı oldu.

Dünya genelinde kutuplaşmanın zirve yaptığı bir dönemde Erdoğan; aynı anda hem Rusya Devlet Başkanı Putin ile hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşebilen, ABD ve NATO ile stratejik pazarlık yürütebilen, Orta Doğu ve İslam dünyasındaki farklı aktörlerle doğrudan temas kurabilen yegâne küresel lider konumuna yükseldi. Bu bağımsız ve cesur diplomasi çizgisi, Türkiye'yi krizleri tribünden izleyen bir seyirci değil, krizlerin kaderini tayin eden bir merkez ülke yaptı.

SAHADAKİ ZAFERLER MASADA TAÇLANIYOR: SURİYE, LİBYA VE DOĞU AKDENİZ

Ankara'nın jeopolitik ağırlığı, sahadaki askeri varlığını diplomatik başarılarla taçlandırmasından kaynaklanıyor:

Suriye: Esad sonrası yeni dönemde sınır güvenliği, terör koridorunun parçalanması ve Suriye'nin yeniden imarı başlıklarında Türkiye, ABD, Rusya ve İsrail gibi aktörlerin bulunduğu masanın en kritik karar vericisi konumuna yerleşti.

Libya ve Doğu Akdeniz: Deniz yetki alanları anlaşmasıyla Mavi Vatan'da oyunları bozan Türkiye; enerji, sondaj ve güvenlik adımlarıyla Yunanistan ve Avrupa blokunun dayatmalarını boşa çıkardı.

Karadeniz: Rusya-Ukrayna savaşında uygulanan dahi denge politikasıyla Ankara, barış müzakerelerinin ve tahıl koridorlarının vazgeçilmez adresi oldu.

SAVUNMA SANAYİİ İLE GELEN DOKUNULMAZLIK VE PAZARLIK GÜCÜ

Türkiye'nin uluslararası arenadaki masaya yumruğunu vurmasını sağlayan en büyük itici güç ise yerli ve milli savunma sanayii oldu. İHA'lar, SİHA'lar, milli füzeler, elektronik harp teknolojileri, zırhlı kara araçları ve deniz platformları ile Türkiye, artık sadece silah tedarik eden bir ülke olmaktan çıkıp dünyanın en büyük savunma ihracatçılarından birine dönüştü. Sahada operasyonel üstünlük sağlayan bu yerli güç, Ankara'nın diplomatik masalardaki pazarlık gücünü katlayarak artırdı.

DÜNYA DÜZENİ YENİDEN KURULUYOR: TÜRKİYE KÜRESEL MERKEZDE

Orta Doğu'nun haritası baştan çizilirken, Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın güvenlik mimarisini çökertirken ve ABD-Çin rekabeti dünyayı iki kutba sürüklerken; Türkiye bütün bu kriz fay hatlarının tam kesişim noktasında duruyor.

Karadeniz'in kapısında, Orta Doğu'nun eşiğinde, Kafkasya'nın kilit hattında, Akdeniz'de ve Asya ile Avrupa arasındaki köprüde yer alan Türkiye, "bölgesel bir güç" tanımını çoktan geride bıraktı. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Ankara, sahip olduğu stratejik akıl ve askeri caydırıcılıkla, 21. yüzyılın küresel güç dengelerini doğrudan belirleyen bir süper güce dönüşüyor.