Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu , gözaltına alındı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili 'yalan tanıklık'tan yargılanan Sultan Nur Ulu için yeniden yurt dışı yasağı (Foto: AA)

(Foto: AA)

HAVALİMANINDA ÖĞRENDİ

Diğer yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Dosyaya sunulan ve teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderilen delillerin ardından mahkeme, ek karar verdi. Bu ek karar doğrultusunda Ulu için kaldırılan adli kontrol tedbirinin yeniden uygulamasına hükmedildi. Ulu, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını KKTC'ye gitmek üzere geldiği havalimanında öğrendi.