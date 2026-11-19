Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu doğrultusunda aldığı diploma iptali kararına karşı yürütülen dava sürecinde, alt derece mahkemeleri idari işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermişti. İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunu esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, sunulan itiraz gerekçelerini yerinde görmeyerek başvuruyu reddetti ve diploma iptali kararını onadı.

Danıştay 8. Dairesi, İmamoğlu'nun temyiz başvurusunu reddetti. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

Süreç, İmamoğlu'nun 1990 yılında geçiş yaptığı üniversitenin o dönem YÖK tarafından tanınmadığının tespit edilmesi üzerine YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun diploma ve geçiş işlemini iptal etmesiyle başladı. İptal kararına karşı açılan davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yatay geçişte ağır hukuk ihlalleri ve sistematik usulsüzlükler bulunduğu sonucuna vararak davanın reddine karar verdi. Ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesine yapılan istinaf başvurusu reddedildi. İmamoğlu'nun avukatları 17 Haziran 2026 tarihinde dosyayı temyiz incelemesi için Danıştay'a taşıdı. Temyiz istemini değerlendiren Danıştay 8. Dairesi ise yapılan itirazı reddederek diploma iptaline ilişkin yargı sürecini kesin sonuca bağladı.

TANINMAYAN ÜNİVERSİTEDEN GEÇİŞ

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 14 sayfalık gerekçeli kararında, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinde gerçekleştiği saptanan mevzuat ihlalleri ve usulsüzlükler ayrıntılı olarak raporlaştırılmıştı. Mahkeme kararında öncelikle, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınmadığı, GAÜ'nün tanınırlığının ancak 1993'te kabul edildiği ve 1991-1992 yıllarındaki YÖK yazılarında da denkliğin bulunmadığı vurgulandı. Bunun yanı sıra Fakülte Yönetim Kurulunun ilan ettiği kontenjanların ilan yapılmaksızın değiştirildiği, 3. ve 4. sınıf kontenjanlarının sıfırlanarak 2. sınıfa aktarıldığı ve toplam kontenjanın yetkisiz bir şekilde 55'ten 80'e çıkarıldığı saptandı.