Gazeteci Merve Şebnem Oruç, yaşananların kökenine işaret ederek, "Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını CHP'ye dayatmasıyla başlayan da bir süreçti bu. 2023 genel seçimlerinin hemen sonrasında bir değişim çağrısıyla yola çıkılmıştı." ifadelerini kullandı. Bu değişimin neyi değiştirdiğinin tartışıldığını belirten Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimlerin söylediği, iddia ettiği şu ki; yapılan değişim en azından parayla pulla ve çeşitli menfaatler sağlamak suretiyle yapılmış. Günün sonunda aslında çalınmış bir kurultaydan bahsediliyor. " sözleriyle aktardı.

Belediyelerde devam eden süreçlerin yanı sıra CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrına da değinen Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na farklı bir rezervinin olduğu ama Özgür Özel'e gelirse görüşme yönünde o yeşil ışığı yaktığını da hatırlayalım. Fakat Özgür Özel istemedi o görüşmeyi. Partinin kendilerinde kalmasını istedi ama Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber partinin içerisinde kalmak istemedi." şeklinde konuştu. Yeni Partinin tamamen kopabildiğinin söylenemeyeceğini belirten Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "CHP'ye bir gün geri dönmek umuduyla aslında yeni partide yapılan kurultay vesaire var." değerlendirmesinde bulundu.

Kulislerde bundan sonra en çok konuşulacak başlığın dokunulmazlıklar meselesi olacağını kaydeden Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Ekrem İmamoğlu'nun istinaf süreci ile mutlak butlan kararının Yargıtay'daki durumunun yakından takip edildiğini hatırlattı. Özgür Özel hakkındaki dosyalara dikkat çeken Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Özgür Özel ile ilgili de son dönemde bazı çok ciddi iddialar vardı. Özellikle Meclis'in tatile girmesinden önce gelen fezlekeler çok hızlı bir şekilde aslında Meclis'e geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı o sürecin bir tık daha hızlı gittiğini gördük." ifadelerini kullandı. Meclis'te Terörsüz Türkiye gündeminin ön planda olduğunu ve DEM Parti'nin yoğun dosyaları bulunduğunu belirten Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için belki orayla ilgili özel formüller düşünülüyor, değerlendiriliyor olabilir." sözleriyle aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞI İBB İTTİFAKINI BİTİREBİLİR

Yolsuzluk iddialarına ilişkin fezlekeler konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıtayı en yukarıya koyduğunu vurgulayan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Kemal Kılıçdaroğlu burada en net çıkışı yaptı geçtiğimiz günlerde. 'Dokunulmazlıklar yolsuzluk söz konusu olduğunda kaldırılacak tabii ki, biz bu yönde olumlu oy kullanırız'ı belki de en yüksek perdeden söyleyen isim oldu yine. Arınma söylemiyle de ters düşmek istemezdi elbette." dedi.

İBB'DE NE OLACAK? Meclis'teki oylamalarda yaşanacak olası bir gerilimin İstanbul siyasetini doğrudan etkileyeceğini belirten Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Dokunulmazlıklara evet demek Özgür Özel ve ekibi tarafından bunun doğrudan kendilerine yapılmış bir hamle olarak algılanmasına sebep olacaktır. Esas bu siyasi yasak konusunda Yargıtay'da bekleyen konu gelirse Ekrem İmamoğlu ile alakalı, İBB'de ne olacak? Ankara'daki sürtüşmenin İBB'de negatif bir dönüşünün olma ihtimalini güçlendiriyor." şeklinde konuştu.

Olası bir seçimde CHP ile yeni parti arasındaki ittifak ihtimalini değerlendiren Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Kemal Kılıçdaroğlu da İBB'yi kaybettiren CHP'li başkan olmak istemiyor anladığım kadarıyla. Biraz orada ittifaka yakın ama dokunulmazlık sebebiyle ipler koparsa İBB de gider gibi gözüküyor." sözleriyle analizini tamamladı.