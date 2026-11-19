TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde, meselenin hiçbir siyasi partinin tek başına sorumluluğunda olmadığını vurguladı. Kurtulmuş, "Çalışmalarda son noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye meselesi; ne bir siyasi partinin tek başına meselesidir ne de sadece siyasi meseledir. Bu mesele ne siyasi risk ne de siyasi rant olarak görülebilecek bir meseledir. 467 vekilin evet oyuyla kanun kabul edilmiş oldu. Müzakereci demokrasinin fevkalade örneği verilmiştir. Bu yasanın doğal bir sonucu olarak bu süreci izlenmesiyle ilgili bir komisyon faaliyete başlayacaktır.

Bu komisyonun yapacağı en önemli çalışmalardan birisi yürütmenin sürdürdüğü süreci millet adına takip etmek, süreçte yürütme ile yasama arasındaki iş birliğini ve irtibatı temin etmek, sürece ilişkin bütün gelişmeleri TBMM adına takip etmek ve bu süreçlerde etkili bir şekilde var olmaktır.

Bütün gelişmeleri takip etmek ve bu süreçlerde etkili bir şekilde var olmak. Sorumluluk kuruldadır. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. En kısa sürede komisyon çalışmalarına başlayacaktır. Süreç bundan sonra da başarıyla sürdürülecektir.

KOMİSYONUN ÜYE SAYISI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Komisyon sayısı yasayla belirlenmedi ancak şurada bir mutabakat var; çok geniş katılımlı bir komisyona gerek yok. Yasa böyle bir komisyonun kurulmasını öngörüyor, arkadaşların fikirlerini aldık ve makul bir şekilde diğer tüm partilerin kabul edeceği bir sayı ortaya çıkacaktır.

Sayın Özgür Özel dahil bütün siyasi parti liderlerini ziyaret ettim. Şunu ifade etmek isterim ki; görüşmemizde net bir şekilde bana verilen bir cevap yok. Her partiye o sayı içerisinde o partiye düşen üye miktarını ve üye bildirimi için yazı yazacağım. Partilerden gelecek yazılar üzerine 'Eğer biz buraya katılmıyoruz' cevabı gelirse ona göre hareket ederiz ama şu anda bunlar ön görüşmelerdir, resmi olarak verilmiş bir cevap yoktur.

"KİMSENİN BU SÜRECE ZARAR VERME HAKKI YOK"

Bu süreç millet vicdanı, devlet aklıyla oluşmuş, şekillenmiş, yoğrulmuş bir süreçtir. Bu sürece bundan sonraki aşamalarında kimsenin zarar verme hakkı yoktur. Kimsenin zarar vereceğini de düşünmüyorum.

Terörsüz Türkiye meselesi bir partinin meselesi değil tüm Türkiye'nin meselesidir.

Herkes dilini düzeltmeli. Hiç kimse ayrılıkçı bir dil ve üslupla konuşmasın."