Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde sıcak-soğuk testler başladı. Nükleer yakıt yüklemesi öncesindeki son aşamalardan biri olan testlerde santralin ekipmanları ve güvenlik sistemleri işletme koşullarında kontrol edilecek.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de, 1. güç ünitesinin devreye alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen santralde, nükleer yakıt yüklemesi öncesindeki kritik aşamalardan biri olan reaktör tesisinin sıcak-soğuk çalıştırma işlemleri başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu işlemler kapsamında nükleer yakıtın yüklenmesi ve ardından güç ünitesinde ilk elektriğin üretilmesinden önce birinci ve ikinci devrelerdeki tüm ekipmanlar işletme koşullarında test edilecek.

Sıcak-soğuk çalıştırma programı kapsamında reaktör tesisi kademeli olarak ısıtılacak. Reaktör soğutma devresindeki (birinci devre) kimyasal işlem görmüş suyun sıcaklığı 285 dereceye, basıncı ise 16,5 megapaskal (MPa) seviyesine yükseltilecek.

Suyun sıvı halde kalmasını sağlayan bu basınca, suya 1650 metre derinlikte batırılan cisimler de maruz kalıyor.

URANYUM İÇEREN YAKIT DEMETLERİ İLK KEZ REAKTÖRE YÜKLENECEK

Testler sırasında ekipmanların ve tüm boru hatlarının mukavemeti, titreşim özellikleri, elektrik sistemleri, güvenlik sistemleri ile reaktör kontrol ve koruma sistemi kontrol edilecek.

Bu testler ile normal işletme koşulları arasındaki tek fark, sıcak-soğuk çalıştırma aşamasında reaktör korunda gerçek nükleer yakıt yerine yakıt demeti simülatörlerinin bulunması olacak.

Sıcak-soğuk çalıştırmanın tamamlanmasının ardından ana ve yardımcı ekipmanların revizyonu gerçekleştirilecek.

Bu çalışmalarla ekipmanların proje gerekliliklerine uygunluğu ve güç ünitesinin reaktör tesisinde ilk kritikliğe ulaşmaya teknik olarak hazır olup olmadığı nihai olarak teyit edilecek.

Bu aşamada uranyum içeren yakıt demetleri ilk kez reaktöre yüklenecek. Revizyon sonuçlarına göre Türkiye'deki düzenleyici kurum tarafından başlatma operasyonlarının başlamasına izin verilecek.

"SON PROVA" VURGUSU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, soğuk ve sıcak testler için gerekli iznin alındığını ve testlere başladıklarını belirterek, "Yani fiziksel devreye alma aşamasına artık bir adım değil, kelimenin tam anlamıyla yarım adım kaldı. Bu aşamada santral, sıcaklık ve basınç açısından tam olarak işletme parametrelerinde çalışacak. Güvenlik sistemleri ve personel de normal işletme koşullarındaki gibi çalışacak. Ancak ihtiyaç duyulan enerji dışarıdan sağlanacak. Devreye alma ile test işletme arasındaki fark da burada. Bu, son bir kontrol aşaması, santralin tüm sistemleri için adeta bir 'son prova'. Bu sürecin sorunsuz tamamlanmasını ve söz verdiğimiz gibi bu yıl fiziksel devreye alma aşamasına geçmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh de 1. güç ünitesinde başlayan testlerin nükleer güvenlik açısından önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer güvenlik ilkeleri, her sistemin ve her bir ekipmanın hizmete alınabilirliğinin teyit edilmesini gerektiriyor. Yakıt yüklenmeden önce bunları farklı koşullarda, normal işletmeden sapmaların simüle edildiği durumlar da dahil olmak üzere, aşamalı olarak kontrol ediyoruz. Ekipmanların güvenilir şekilde çalıştığından ve güvenlik sistemlerinin işlevlerini eksiksiz olarak yerine getirdiğinden emin olmamız gerekiyor. Güç ünitesinin ilk kritikliğe ulaşmaya hazır olması, başlatma, ayarlama ve çalıştırma işlerinin bu aşamasında öngörülen tüm kontrol operasyonlarının sonuçlarına göre sağlanacak."