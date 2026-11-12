Şirketten yapılan açıklamaya göre, sekiz gün boyunca kesintisiz yürütülen testlerde koruma kabuğunun içindeki hava basıncı kademeli olarak 0,46 MPa seviyesine yükseltildi. Bu değer, yapının sızdırmazlığının değerlendirildiği 0,4 MPa tasarım basıncının yüzde 15 üzerinde gerçekleşti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali 'nin (NGS) birinci güç ünitesinde, reaktör binasının sızdırmaz koruma kabuğuna yönelik mukavemet ve sızdırmazlık testleri tamamlandı.

(Foto: DHA)

BASINÇ 0,46 MPA SEVİYESİNE ÇIKARILDI

Basıncın en yüksek seviyeye ulaştığı aşamada koruma kabuğunun yüzeyindeki her bir metrekareye etki eden kuvvetin, yaklaşık 47 tonluk bir yükün ağırlığına eşdeğer olduğu belirtildi. En yüksek basınç seviyesinin ardından basınç kademeli olarak düşürüldü.

Uzmanlar, testin tüm aşamalarında koruma kabuğunun durumunu izledi. Bu kapsamda yapıda oluşan gerilmeler ile yük altında şekil ve boyutlarda meydana gelen değişimler kontrol edildi.

Test programı, sızdırmazlığın hem yüksek basınçta hem de atmosfer basıncının altındaki basınç koşullarında incelenmesini kapsıyor. Test sonuçlarının, yapının mukavemet ve sızdırmazlık açısından tasarım gerekliliklerini karşıladığını ve atmosfer basıncının üzerindeki iç basınca dayanabildiğini doğruladığı bildirildi.