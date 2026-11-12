Akkuyu NGS'de birinci ünitenin koruma kabuğu testleri tamamlandı: Tasarım basıncının yüzde 15 üzerine çıkıldı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde sızdırmaz koruma kabuğunun mukavemet ve sızdırmazlık testleri tamamlandı. Sekiz gün süren testlerde basınç 0,46 MPa seviyesine çıkarılarak tasarım basıncının yüzde 15 üzerine ulaşıldı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinde, reaktör binasının sızdırmaz koruma kabuğuna yönelik mukavemet ve sızdırmazlık testleri tamamlandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sekiz gün boyunca kesintisiz yürütülen testlerde koruma kabuğunun içindeki hava basıncı kademeli olarak 0,46 MPa seviyesine yükseltildi. Bu değer, yapının sızdırmazlığının değerlendirildiği 0,4 MPa tasarım basıncının yüzde 15 üzerinde gerçekleşti.
BASINÇ 0,46 MPA SEVİYESİNE ÇIKARILDI
Basıncın en yüksek seviyeye ulaştığı aşamada koruma kabuğunun yüzeyindeki her bir metrekareye etki eden kuvvetin, yaklaşık 47 tonluk bir yükün ağırlığına eşdeğer olduğu belirtildi. En yüksek basınç seviyesinin ardından basınç kademeli olarak düşürüldü.
Uzmanlar, testin tüm aşamalarında koruma kabuğunun durumunu izledi. Bu kapsamda yapıda oluşan gerilmeler ile yük altında şekil ve boyutlarda meydana gelen değişimler kontrol edildi.
Test programı, sızdırmazlığın hem yüksek basınçta hem de atmosfer basıncının altındaki basınç koşullarında incelenmesini kapsıyor. Test sonuçlarının, yapının mukavemet ve sızdırmazlık açısından tasarım gerekliliklerini karşıladığını ve atmosfer basıncının üzerindeki iç basınca dayanabildiğini doğruladığı bildirildi.
SOĞUK VE SICAK DENEME AŞAMASINA GEÇİLECEK
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, birinci güç ünitesinde kontrol amaçlı testlerin aşamalı olarak sürdürüldüğünü belirtti.
Butckikh, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Birinci güç ünitesinde bir dizi kontrol amaçlı test aşama aşama yürütülüyor. Ekipmanlar, yapılar ve güvenlik sistemleri kontrol ediliyor. Ünitenin ana koruyucu bariyerini başarıyla test ettik. Elde edilen sonuçlar, sızdırmaz koruma kabuğunun inşasında yapılan çalışmaların yüksek kalitesini teyit ediyor ve yakın zamanda devreye alma hazırlıklarının bir sonraki aşaması olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak deneme safhasına geçmemize olanak sağlıyor."