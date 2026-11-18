Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, fotoğraflarını izinsiz ve ticari amaçla kullandığı gerekçesiyle bir kripto varlık platformuna 2,5 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

İtalyan devi Inter'in yıldız ismi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçmişte bir başka kripto varlık platformuyla mahkemelik olmuş ve açtığı davadan ret yanıtı almıştı. Çalhanoğlu, bu kez bir başka kripto alım satım platformuyla karşı karşıya geldi. Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, yıldız futbolcu kendi fotoğraflarını izinsiz ve ticari amaçla kullanarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kripto varlık şirketine dava açtı. Hakan Çalhanoğlu, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, kripto alım satımı yapan firmanın fotoğraflarını izin almaksızın hukuka aykırı bir şekilde sosyal medya platformlarında kullandığını belirtti.

DOSYA KABUL EDİLDİ

Paylaşımların sportif faaliyetlerle bir ilgisi olmadığını vurgulayan Çalhanoğlu, kendisinin İtalya'da oynadığı maçlarda gösterdiği yüksek performans üzerinden kamuoyunun ilgisinin çekilerek ticari çıkar sağlandığını aktardı. Görsellerinin izinsiz kullanılmasıyla imaj hakkının ihlal edildiğini savunan milli futbolcu, şirkete 2,5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Mahkeme dosyayı kabul etti. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.