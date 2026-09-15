Hakan Çalhanoğlu'na sakatlık şoku: Milli maçlarda oynayacak mı?
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Türkiye A Milli Takımı'nın kaptanı ve aynı zamanda Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan milli maçlar öncesi kötü haber geldi. Inter, deneyimli orta saha oyuncusunda kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.
Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç adalesinde kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.
Hakan Çalhanoğlu, adale sakatlığı nedeniyle Roma maçını kaçıracak.
Oyuncunun milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.