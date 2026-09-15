-°C
CANLI YAYIN

Hakan Çalhanoğlu'na sakatlık şoku: Milli maçlarda oynayacak mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hakan Çalhanoğlu'na sakatlık şoku: Milli maçlarda oynayacak mı?

Türkiye A Milli Takımı'nın kaptanı ve aynı zamanda Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan milli maçlar öncesi kötü haber geldi. Inter, deneyimli orta saha oyuncusunda kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.

Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç adalesinde kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu, adale sakatlığı nedeniyle Roma maçını kaçıracak.

Oyuncunun milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.

#Hakan Çalhanoğlu
Önceki Haber
Victor Osimhen'in Trabzonspor maçı öncesi durumu netleşiyor: Yıldız golcü sahada olmak için geri dönüşe hazırlanıyor
Victor Osimhen'in Trabzonspor maçı öncesi durumu netleşiyor: Yıldız golcü sahada olmak için geri dönüşe hazırlanıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak
Sonraki Haber
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın