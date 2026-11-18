Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Gülşah Deniz Atalar, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Atalar açıklamasında, "Gelinen aşamada gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Gülşah Deniz Atalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

Atalar, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen iptal kararının ardından ortaya çıkan sürecin hukuki ve siyasi bir krize dönüştüğünü savundu. Süreci endişeyle takip ettiğini ifade eden Gülşah Deniz Atalar, "Gelinen aşamada gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Türkiye'nin geleceğine olan inancım ve bu değerler için mücadelem ise devam edecektir" dedi.