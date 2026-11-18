Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Azerbaycan ile karşılıklı güven temelinde başta müşterek eğitim ve tatbikatlar ile savunma sanayii olmak üzere askeri işbirliğimizi güçlendiriyoruz" dedi. Bakan Güler, "Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığımız Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgede barışın, istikrarın ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli ve tarihi bir adım olmuştur" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarında görüşüne başvurulan, güvenlik meselelerinde katkısı aranan, krizlerin çözümünde etkin roller üstlenen ve ortaklarıyla güçlü ilişkiler geliştiren ana aktörlerden biri olduğunu belirten Bakan Güler, bu çok yönlü iş birliği anlayışının uluslararası güvenlik ve istikrar bakımından somut örneklerinden birinin de Orta Doğu'da atılan stratejik adımlar olduğunu vurguladı.

En son Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgede barışın, istikrarın ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli ve tarihi bir adım olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

KARŞILIKLI GÜVEN VURGUSU

Bu anlaşmayla dost ve kardeş üç ülke arasındaki tarihi ilişkilerin savunma ve güvenlik alanlarında daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması, müşterek caydırıcılığın güçlendirilmesi ve uluslararası barış ve istikrara katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu iş birliğinin herhangi bir ülkeyi hedef almayan, karşılıklı güvenliğe, savunmaya ve barışın korunmasına hizmet eden niteliği, bölgesel sahiplenme anlayışımızla da örtüşmektedir.

"BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Söz konusu anlaşmanın aynı ideali paylaşan diğer bölgesel aktörlerin katılımına ve katkılarına açık olduğunu da bir kez daha ifade etmek isterim. Bu çerçevede Yüce Meclisimizin Anlaşma'yı kabul etmesini, bölgesel barış ve güvenliğe yönelik çalışmalarımızın etkin bir şekilde yürütülmesine imkân tanıması bakımından da çok kıymetli görüyoruz. Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde dostlarımızla dayanışmamızı güçlendirerek bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle Yemen'deki gruplar tarafından Suudi Arabistan'ın kritik enerji altyapısına, havaalanlarına ve kutsal Mekke şehrine yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadığımızı, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Öte yandan 21 Ekim'de dost ve müttefik ülkeler Pakistan, Endonezya ve Katar ile imzaladığımız Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Zaptı, bir diğer adıyla Bedir Mutabakatı ile de savunma sanayii alanında çok yönlü iş birliklerimizi geliştirerek ortak güvenlik kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

"AZERBAYCAN İLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikası, kendi sınırlarının korunmasına odaklanan bir anlayışın ötesinde, geniş bir coğrafyaya uzanan büyük bir sorumluluk alanını kapsamaktadır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ikili askeri iş birliği faaliyetlerinin yanı sıra NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı kapsamındaki görevleriyle barışın korunmasına, krizlerin önlenmesine ve istikrarın güçlendirilmesine müstesna katkılar sunmaktadır.

Bu kapsamda can gardaşımız Azerbaycan ile karşılıklı güven temelinde, başta müşterek eğitim ve tatbikatlar ile savunma sanayii olmak üzere askeri iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Diğer yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini yakından takip ediyor, kalıcı barışın Güney Kafkasya'da istikrarı, ulaşım ve ticaret bağlantılarını ve ekonomik iş birliğini geliştireceğine inanıyoruz.