Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında, Adil Katılım Bankası AŞ'nin de aralarında bulunduğu 4 şirkete kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülmekte olan "fon soruşturması" kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından alınan raporlar, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, yapılan analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda müteveffa şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketler hakkında inceleme yapıldı.

İncelemelerde, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankasının kuruluş sermayesine aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, devamında söz konusu sermayenin Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kontrolündeki fonlara yatırılarak "fon manipülasyonuna" konu edildiği ve yüksek kâr elde edildiği, banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği, suçtan elde edilen değerlerin ise şirketler arası transferler ile fon ve borçlanma aracı işlemlerine tabi tutularak aklandığının tespit edildiği bildirildi.

Bu nedenlerle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133/1. maddesi uyarınca suça özgülenmeleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan Adil Katılım Bankası AŞ, Adil Varlık Yönetim AŞ, Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ hakkında karar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin yönetim organının yetkileri ile ortaklık payları veya menkul kıymetleri idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle, TMSF'nin 17 Kasım 2026 tarihinde yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verildiği kaydedildi.