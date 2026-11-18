Bayrağı selamlarken otomobil çarptı! O anlar kamerada: İşte son durumu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Adıyaman'da bir binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağını selamlayan Mahmut Avcı'ya (43) otomobil çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde bir binanın dış cephesine asılı bayrağı selamlamaya gelen Mahmut Avcı, dün akşam da yeniden geldi. Avcı, bayrağı selamlarken plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı.
Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Avcı'yı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Mahmut Avcı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Mahmut Avcı'nın geri geri yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.