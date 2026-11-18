Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde bir binanın dış cephesine asılı bayrağı selamlamaya gelen Mahmut Avcı, dün akşam da yeniden geldi. Avcı, bayrağı selamlarken plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı.