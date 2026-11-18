Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Şükürlü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. TIR ile otomobilin çarpıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Hüseyin Özbek'in (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan B.B. (22) ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.