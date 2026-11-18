Tokat’ın Reşadiye ilçesinde ihbara giden 112 Acil Sağlık ambulansı ile minibüs, D-100 kara yolu üzerindeki ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada 3’ü sağlık personeli, 17’si minibüste bulunan toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki D-100 kara yolu ışıklı kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 112 Acil Sağlık ambulansı, ihbara gitmek üzere seyir halindeyken Erzincan'dan Erbaa yönüne ilerleyen C.K. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

3'Ü SAĞLIK PERSONELİ 20 YARALI!

Şiddetli çarpışmanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada ambulans sürücüsü A.Y. ile sağlık görevlileri Ş.K. ve B.E. yaralandı. Minibüs sürücüsü C.K. ve araçta bulunan 16 yolcu da kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 20 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK!

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.