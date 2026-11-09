İstanbul'da Azerbaycan'ın Zafer Günü coşkusu! İki simge yapı bayrak renklerine büründü
Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nde İstanbul'un simge yapıları Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen özel ışıklandırma, iki ülke arasındaki kardeşliği simgeledi. İstanbul Valiliği, "İki devlet, tek millet" vurgusuyla Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.
Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü kapsamında İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, özel ışıklandırmayla Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.
İSTANBUL'UN SİMGE YAPILARINDA AZERBAYCAN RENKLERİ
Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirilen özel ışıklandırmayla Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN "İKİ DEVLET, TEK MİLLET" MESAJI
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla İstanbul'umuzun simgelerinden Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel ışıklandırmayla Azerbaycan'ın şanlı bayrağının renklerine büründü. İki devlet, tek millet anlayışıyla, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak tarihimizin nice zaferlerle taçlanması dileğiyle… Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun."