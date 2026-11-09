İstanbul'da Azerbaycan'ın Zafer Günü coşkusu! İki simge yapı bayrak renklerine büründü

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nde İstanbul'un simge yapıları Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen özel ışıklandırma, iki ülke arasındaki kardeşliği simgeledi. İstanbul Valiliği, "İki devlet, tek millet" vurgusuyla Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.