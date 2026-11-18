Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin net mesajlar verdi.

"GAZZE'DEKİ ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

AK Parti Grup Toplantısı'nda Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız" dedi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için İslam dünyasına daha fazla gayret gösterme çağrısında bulunan Erdoğan, Türkiye'nin bölgeye konteyner göndermeye hazır olduğunu ve insani yardım konusunda gerekli adımları attığını belirtti.

FON SÜRECİNDE 161 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Fonlarla ilgili yürütülen sürece de değinen Erdoğan, bugüne kadar yapılan toplam ödemenin 161 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

455 bin 758 yatırımcıdan 445 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldığını belirten Erdoğan, "Bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürmün hesabı tek tek sorulmaktadır. En küçük tavsama olmayacak" ifadelerini kullandı.

"ARANIZDA YORULAN OLURSA BİR SÜRE DİNLENDİRECEĞİZ"

Parti çalışmalarına ilişkin de mesaj veren Başkan Erdoğan, "Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz" dedi.