Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Katar’a resmi ziyaret
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a gitti. Doha’da Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faysal Bin Halid Al Ghanim ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Katar’daki askeri ataşeleri tarafından karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Katar'a gitti.
Bakan Yaşar Güler, Doha'ya gelişinde havalimanında Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faysal Bin Halid Al Ghanim, Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Doha'da görev yapan Silahlı Kuvvetler, Deniz, Kara ve Hava Ataşeleri tarafından karşılandı.