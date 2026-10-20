Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Katar’a resmi ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a gitti. Doha’da Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faysal Bin Halid Al Ghanim ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Katar’daki askeri ataşeleri tarafından karşılandı.