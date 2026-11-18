Bursa'da 20 yaşındaki Arzu Khalılova'yı makasla 146 kez yaralayarak öldüren Salican Mehmet'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İki çocuğunun annesine saldırdığını kabul eden sanık, küçük kızlarının ağlaması üzerine yaşanan tartışmanın ardından makası alarak eşine saldırdığını söyledi. Olayla ilgili davada savcılık, 72'si tek başına ölümcül nitelikte olan toplam 146 makas darbesi nedeniyle sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 3 Kasım 2025'te saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'ta meydana geldi. Arzu Khalılova (20) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet (28) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet, 4 ve 1 yaşlarındaki iki kızının annesine makasla saldırdı.