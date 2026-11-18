Arzu Khalılova’yı 146 makas darbesiyle öldürmüştü! Sanıktan şoke eden ifade
Bursa’da iki çocuğunun annesi Arzu Khalılova’yı makasla 146 kez yaralayarak öldüren Salican Mehmet’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Sanık, küçük kızlarının ağlaması üzerine çıkan tartışmanın ardından eşine saldırdığını anlattı. Savcılık, sanığın “canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Bursa'da 20 yaşındaki Arzu Khalılova'yı makasla 146 kez yaralayarak öldüren Salican Mehmet'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İki çocuğunun annesine saldırdığını kabul eden sanık, küçük kızlarının ağlaması üzerine yaşanan tartışmanın ardından makası alarak eşine saldırdığını söyledi. Olayla ilgili davada savcılık, 72'si tek başına ölümcül nitelikte olan toplam 146 makas darbesi nedeniyle sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Olay, 3 Kasım 2025'te saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'ta meydana geldi. Arzu Khalılova (20) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet (28) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet, 4 ve 1 yaşlarındaki iki kızının annesine makasla saldırdı.
Alt katta oturan sanığın annesi F.M., sesleri duyarak üst kata çıktı. Arzu Khalılova'yı yerde yatarken gören F.M., durumu eşi İ.M.'ye bildirdi. İ.M.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Elinde makasla yakalanan Salican Mehmet gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Khalılova, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi raporunda, Khalılova'nın vücudunun çeşitli bölgelerinde toplam 146 makas girişinin bulunduğu, bunlardan 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi.
"EŞİMLE CİDDİ BİR SORUNUMUZ YOKTU"
Emniyetteki ifadesinde Arzu Khalılova ile 4 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığını anlatan Salican Mehmet, psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü öne sürdü.
Yaklaşık 2 ay önce Bursa'da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğünü belirten Mehmet, 21 günün ardından taburcu edildiğini ve kendisine günde 3 kez kullanması için ilaç verildiğini söyledi.
Eşiyle zaman zaman tartıştıklarını ve birbirlerini darbettiklerini anlatan sanık, "Eşimle tartıştığımız zaman bazen benim gözüm döner ve ne yaptığımı bilemem, birden parlardım. Ancak eşimle ciddi bir sorunumuz yoktu" ifadelerini kullandı.