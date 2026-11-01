Ticaret Bakanlığı, gerçekte uygulanmayan indirimleri tüketicilere fiyat avantajı olarak sunan reklamlara yönelik incelemelerinde yeni bir karara imza attı. Bir internet alışveriş platformunda yayımlanan indirim kampanyalarının yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi üzerine ilgili firmaya 1 milyon lirayı aşan ceza verildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada incelemelerin ayrıntılarını ve Reklam Kurulunun aldığı kararı paylaştı.