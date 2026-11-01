Sahte indirime geçit yok! Ticaret Bakanlığından yanıltıcı reklama 1 milyon TL'yi aşan ceza
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicileri yanıltan indirim reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bir alışveriş platformunda kullanılan "14 günün en düşük fiyatı" ve "sepette %80 indirim" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığının belirlenmesi üzerine ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı, gerçekte uygulanmayan indirimleri tüketicilere fiyat avantajı olarak sunan reklamlara yönelik incelemelerinde yeni bir karara imza attı. Bir internet alışveriş platformunda yayımlanan indirim kampanyalarının yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi üzerine ilgili firmaya 1 milyon lirayı aşan ceza verildi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada incelemelerin ayrıntılarını ve Reklam Kurulunun aldığı kararı paylaştı.
İNDİRİM REKLAMLARINDAKİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İncelemelerde alışveriş platformunda "14 günün en düşük fiyatı" ve "sepette %80 indirim" ifadeleriyle satışa sunulan ürünlerin belirtilen indirim öncesi fiyatlardan gerçekte satılmadığı tespit edildi.
Ürünlerin yüksek fiyatlardan satışa sunulduğu izlenimi oluşturulmasına rağmen indirimli olarak gösterilen fiyatların sürekli uygulandığı belirlendi.
Kaplan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İncelemelerde ürünlerin ilan edilen yüksek fiyat üzerinden satışının gerçekleşmediği, indirimli fiyatların ise sürekli uygulandığı belirlendi. Böylece tüketicilerde gerçekte var olmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi."
REKLAM KURULUNDAN 1 MİLYON 83 BİN 706 TL CEZA
Kaplan, alınan kararı şu sözlerle duyurdu:
"Reklam Kurulunun 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi."
TİCARET BAKANLIĞINDAN YANILTICI REKLAMLARA KARŞI DENETİM MESAJI
Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çeken Kaplan, Ticaret Bakanlığının yanıltıcı reklamlar ve dürüst ticari uygulamalara ilişkin denetimlerini sürdüreceğini vurguladı.
Kaplan, paylaşımında şu mesajı verdi:
"Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve dürüst ticari uygulamaların korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."