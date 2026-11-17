Hatay’da vinç kundaklamasının arkasından eski ortak çıktı: Maskeli 2 şüpheli tutuklandı
Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki vinci benzin dökerek ateşe veren maskeli 2 kişi yakalanıp tutuklandı. Polis ekiplerinin çalışmasında, kundaklama olayının vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığı ve şüphelilerin bu kişi tarafından tutulduğu belirlendi.
Olay, 9 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki vincin yanması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
MASKELİ ŞÜPHELİLER VİNCİ BENZİN DÖKEREK YAKTI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, yangının yüzlerini maskeyle gizleyen 2 kişinin araca benzin dökerek ateşe vermesi sonucu çıktığını belirledi.
Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.F. ve M.S., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KUNDAKLAMANIN ARKASINDAN ESKİ ORTAK ÇIKTI
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kundaklama olayının vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığı ve iki şüphelinin bu kişi tarafından tutulduğu belirlendi.
Şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan plastik şişeyle yakıt aldıkları ve maskelerini takarak vinci ateşe verdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.