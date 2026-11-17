(Foto: İHA)

KUNDAKLAMANIN ARKASINDAN ESKİ ORTAK ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kundaklama olayının vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığı ve iki şüphelinin bu kişi tarafından tutulduğu belirlendi.

Şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan plastik şişeyle yakıt aldıkları ve maskelerini takarak vinci ateşe verdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.