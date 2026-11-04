Ticaret Bakanlığı, bebekler için boğulma riski taşıyan Bambino diş kaşıyıcıyı toplatma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı, Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı hakkında toplatma kararı aldı. Yapılan incelemelerde, P0656 model numaralı ürünün çocuklarda boğulma riski oluşturabilecek güvenlik eksiklikleri taşıdığı tespit edildi. Ürünün piyasaya arzı yasaklanırken piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın 30 Ekim 2026 tarihli ve 2026100006 bildirim numaralı duyurusunda, Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı güvensiz ürün olarak ilan edildi.
Gerçek Kozmetik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sunulan ürünün, çocuklar açısından ciddi güvenlik riski taşıdığı belirlendi.
BOĞULMA RİSKİ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ
P0656 model/seri/parti numaralı diş kaşıyıcının, TS EN 71-1 standardında belirtilen fiziksel ve mekanik güvenlik şartlarını karşılamadığı tespit edildi.
Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, ürünün çocuklarda ağız ve burun dışından solunum yolunun tıkanmasına ve buna bağlı olarak boğulma riskine neden olabileceği belirtildi.
PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, TOPLATILACAK
Tespit edilen güvenlik riski üzerine Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı'nın piyasaya arzı yasaklandı ve ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Bakanlık duyurusunda önlem tarihi 2 Eylül 2026 olarak açıklandı.
ÜRÜNÜN MARKASI VE MODEL NUMARASI AÇIKLANDI
Bakanlığın duyurusunda yer alan ürün ve firma bilgileri şöyle:
- Firma: Gerçek Kozmetik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Adres: Eski Üsküdar Cad. Ural Sok. No:11/2 Zümrütevler/Maltepe/İstanbul
- Marka: Bambino
- Ürün: Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı
- Model/Seri/Parti No: P0656
- Menşei: Türkiye
- Alınan önlem: Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma
Kararın, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında alındığı bildirildi.