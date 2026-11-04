Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın 30 Ekim 2026 tarihli ve 2026100006 bildirim numaralı duyurusunda, Bambino marka Renkli Sulu Diş Kaşıyıcı güvensiz ürün olarak ilan edildi.

Gerçek Kozmetik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından piyasaya sunulan ürünün, çocuklar açısından ciddi güvenlik riski taşıdığı belirlendi.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ

P0656 model/seri/parti numaralı diş kaşıyıcının, TS EN 71-1 standardında belirtilen fiziksel ve mekanik güvenlik şartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, ürünün çocuklarda ağız ve burun dışından solunum yolunun tıkanmasına ve buna bağlı olarak boğulma riskine neden olabileceği belirtildi.