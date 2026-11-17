MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

"Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde bulunan 4 Silahlı Kuvvetleri personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir Mehmetçiğimiz, görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş ve orada şehadete ermiştir. Aziz ruhları şad olsun. Şehadet şerbetini içen şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve mensubu olmaktan onur duyduğumuz asil milletimize tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum.

TÜRKİYE KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU

9 Kasım'da COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmaya başladık. Antalya'da yapılan zirve 20 Kasım'a kadar devam edecek. 95 ülkeden 102 devlet başkanı ve liderin katıldığı, çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi hâline gelmiş, uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir.

"ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Zirvede genel itibarıyla elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli kentler ile iklim finansmanı gibi konular ele alınmaktadır. Bunlar geleceğimiz için stratejik öneme sahiptir. Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu, bireylerin, kurumların ve devletlerin ortak yükümlülüğüdür. COP31'in bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz. COP31'de küresel ölçekte alınan kararların başarısı ancak bizim günlük hayatta ortaya koyacağımız duyarlılıkla mümkün olacaktır. Bir ülke olarak buna ne kadar hassasiyet gösteriyorsak dünyadan da aynısını bekleme hakkına sahibiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye'nin dönem başkanlığı sürecinde ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum.

"BARIŞ OLMADAN İSTİKRAR OLMAZ"

Elbette böyle bir küresel organizasyon önemlidir. Ancak yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir barış ve istikrar da olmazsa olmazdır. Yakın coğrafyamıza ve dünyaya bakıldığında insani trajediler etkisini kaybetmeksizin varlığını devam ettirmektedir. Yakın bölgemizde 2014'te Kırım'ın işgali ile başlayan ve 2022'de topyekûn bir çatışmaya dönüşen Rusya-Ukrayna Savaşı hâlen devam etmektedir. Bu savaş yüksek kayıplı bir yıpratma mücadelesine dönüşmüşken taraflar arasındaki müzakerelerde de bir sonuca ulaşılmış değildir. Bu durum Türkiye'yi olumsuz etkilemektedir. Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş, 2020'de yeniden şiddetlenmiş ve son dönemlerde şiddeti daha da artmıştır. Yemen'deki çatışmalar, Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini doğrudan olumsuz etkilediği gibi bölgedeki istikrarsızlıkların da ana sebeplerinden biridir. Şu an için bölge adına bu meselede geniş kapsamlı bir mutabakat olmadan kısa ve orta vadede bir çözüm umudu da zor gözükmektedir. 2025 ve 2026'da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş düşük yoğunlukta sürmektedir. Bu konuda taraflarca yapılan görüşmelerde hâlen bir mutabakat sağlanamadığı gibi müzakerelerde de görüş ayrılıkları sürmektedir. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışma, Orta Doğu'daki güç dengelerini ve küresel enerji piyasalarını etkilemekte, Türkiye'nin güvenliği üzerinde de çok boyutlu yansımaları olmaktadır.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARI

Diğer taraftan bütün bunların yanında İsrail'in 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıları devam etmektedir. Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükte olmasına rağmen yapılan saldırılar can almaya devam etmektedir. Resmî verilere göre ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında 1.551 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5.573 kişi de yaralanmıştır. Bu rakam, çok ciddi bir sayıyı ve trajik durumu göstermesi bakımından önemlidir. Hatta toplam olarak bakıldığında İsrail'in 2023'te Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74.544'e, yaralı sayısı da 175.692'ye yükselmiştir.

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