Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 32 yaşındaki öğretmen Faruk Gül, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gül'ün cenazesi bugün Sücüllü köyünde defnedilecek.

İlçede sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Faruk Gül, 15 Kasım'da geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karadeniz Ereğli İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Akgül, 32 yaşındaki Gül'ün vefat haberini duyurdu. Faruk Gül'ün cenazesi, ikindi namazını müteakip Sücüllü köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.