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Emniyet ve MİT'ten FETÖ'ye operasyon!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emniyet ve MİT'ten FETÖ'ye operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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