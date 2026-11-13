İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 29 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"na yönelik İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 29'u gözaltına alınırken 3 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.
İzmir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel kadın eğitim yapılanması"na yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yakalama çalışması yürütülen 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince çalışma başlatıldı.
FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında İzmir'in yanı sıra 13 ilde daha operasyon düzenlendi.
14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İzmir merkezli operasyonlar; Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.