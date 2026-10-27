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Dijital tuzakta 3 kritik mesaj! HGS, kargo ve bloke bahanesine dikkat

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dijital tuzakta 3 kritik mesaj! HGS, kargo ve bloke bahanesine dikkat

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, “HGS borcunuz var”, “Kargonuz teslim edilemedi” ve “Hesabınız bloke edilecek” mesajlarıyla yapılan dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması istendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından vatandaşlara dijital mecralar üzerinden, 'HGS borcunuz var', 'Kargonuz teslim edilemedi' ve 'Hesabınız bloke edilecek' sözleri ile gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıda bulunuldu.

Paylaşımda, "Dijital dolandırıcılığa dikkat. Dolandırıcılar, sahte SMS ve internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi hedefliyor. Şüpheli bağlantılara tıklamayın. Şifrelerinizi ve doğrulama kodlarınızı paylaşmayın. İşlemlerinizi yalnızca resmi kanallardan gerçekleştirin. Unutmayın, dijital dünyada güvenliğiniz, bir anlık dikkatinizle başlar" ifadelerine yer verildi.

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