Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 7 kişi hakkında tutuklama talebi
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Fon soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişi için tutuklama, 19 kişi için ise adli kontrol talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.