Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında fon soruşturmasına ilişkin yürütülen adli süreç ve yapılan ödemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 161 milyar TL ödeme yapıldığını, gönüllü iadelerin ise 33 milyar lirayı aştığını belirten Yılmaz, ara ödemelerde bütçeden tek bir lira dahi kullanılmadığını vurguladı. Kurumlar bünyesinde yanlış yapanların tespit edildiğini ifade eden Yılmaz, Borsa'nın da bu süreçten etkilenmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında gündeme ilişikin açıklamalarda bulundu.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adli sürecin kapsamlı, derinlikli ve etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, "Fon konusunda kapsamlı, derinlikli ve etkin bir adli süreç işliyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nu etkili bir şekilde çalıştırıyoruz. Kurumlar içinde yanlış yapanlar varsa tespiti yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"161 MİLYAR TL ÖDEME YAPTIK, GÖNÜLLÜ İADELER 33 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Soruşturmanın piyasalara etkisi ve yapılan ödemelerin kaynağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz, Borsa'nın süreçten etkilenmediğini vurguladı. Ara ödemelerde bütçeden herhangi bir kaynak kullanılmadığını belirten Yılmaz, "Fon soruşturmasında Borsa süreçten etkilenmedi. Bugüne kadar ara ödemelerde bütçeden tek bir lira kullanılmadı. Fon ödemelerinde kamu kaynağı kullanmadık." dedi.

Ödemelere ve gönüllü iadelere ilişkin son rakamları da paylaşan Yılmaz, "Fon soruşturmasında bugüne kadar toplam 161 milyar TL ödeme yaptık. Gönüllü iadeler 33 milyar lirayı aştı." ifadelerini kullandı.