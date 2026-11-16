Esenyurt Belediyesi soruşturmasında 3 tutuklama daha! Pastanede 3 milyon liralık para teslimi iddiası!
Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Düzenlenen operasyonda belediyede görevli iki yönetici ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın şoförü tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda milyonlarca dolar, avro ve liranın yanı sıra çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturma dosyasında Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan Toprak'ın hakedişlerini alabilmek için ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine 3 milyon lira verdiğine ilişkin ifadeler yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve ihaleler karşılığında müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
BELEDİYEDE İKİ YÖNETİCİ VE ŞOFÖR TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Hasan Otman, belediye iştiraki ESPAŞ Genel Müdürü İbrahim Albayrak ile Yusuf Ulutaş'ın şoförü Kerem Aslan tutuklandı.
Yusuf Ulutaş'a ait olduğu belirtilen paranın bulunduğu evde HTS kaydı tespit edilen Esenyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çilem Bölük ile Ulutaş'ın sekreteri, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Esenyurt Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Güler Çınar da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
EVLERDEN MİLYONLARCA DOLAR VE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira nakit para ele geçirildi.
Aramada ayrıca 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 lüks marka saat ile çeşitli altın ve ziynet eşyaları bulundu.
Ulutaş'ın kiraladığı boş dairede gerçekleştirilen aramada ise 7 milyon dolar ve 400 bin avro nakit para ele geçirildi.
İki adreste ele geçirilen nakit paranın toplamı 7 milyon 450 bin 854 dolar, 431 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira olarak kayıtlara geçti.
HAKEDİŞLERİN YÜZDE 20'Sİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında, belediyedeki ihalelerin menfaat sağlanmak istenen şirketler üzerinde kalması amacıyla organizasyon kurulduğu tespit edildi.
İhaleyi alan firma sahiplerinden, belediyeden aldıkları hakedişlerin ortalama yüzde 20'si oranında para talep edildiği belirlendi.
PASTANEDE 3 MİLYON LİRALIK PARA TESLİMİ
Soruşturma dosyasında, Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan Toprak'ın hakedişlerini alabilmek için ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine 3 milyon lira verdiğine ilişkin ifadeler yer aldı.
Paranın, Esenyurt Seyrantepe'de bulunan bir pastanede teslim edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, söz konusu para tesliminin ardından şirketin hakedişleri ödendi.
Dosyada ayrıca Erhan Toprak'ın, ASM firması sahibi Salih Yılmaz aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a para verdiğine yönelik ifadelerin bulunduğu kaydedildi.
DAHA ÖNCE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamasında, aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı.
Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atanan Can Aksoy da görevden alınmıştı.
Son operasyonda 3 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında bildirilen tutuklama sayısı 12'ye yükseldi.