BELEDİYEDE İKİ YÖNETİCİ VE ŞOFÖR TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Hasan Otman, belediye iştiraki ESPAŞ Genel Müdürü İbrahim Albayrak ile Yusuf Ulutaş'ın şoförü Kerem Aslan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve ihaleler karşılığında müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Milyonlarca doların ele geçirildiği soruşturmada yeni gelişme! | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Yusuf Ulutaş'a ait olduğu belirtilen paranın bulunduğu evde HTS kaydı tespit edilen Esenyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çilem Bölük ile Ulutaş'ın sekreteri, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Esenyurt Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Güler Çınar da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

EVLERDEN MİLYONLARCA DOLAR VE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI Soruşturma kapsamında Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira nakit para ele geçirildi.

Aramada ayrıca 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 lüks marka saat ile çeşitli altın ve ziynet eşyaları bulundu.

Ulutaş'ın kiraladığı boş dairede gerçekleştirilen aramada ise 7 milyon dolar ve 400 bin avro nakit para ele geçirildi.

İki adreste ele geçirilen nakit paranın toplamı 7 milyon 450 bin 854 dolar, 431 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira olarak kayıtlara geçti.

HAKEDİŞLERİN YÜZDE 20'Sİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında, belediyedeki ihalelerin menfaat sağlanmak istenen şirketler üzerinde kalması amacıyla organizasyon kurulduğu tespit edildi.