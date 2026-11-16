Fon soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı: 19 kişi hakkında adli kontrol kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7’si tutuklanırken 19 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon" soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
26 ŞÜPHELİNİN HAKİMLİK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, diğer şüphelilerin de işlemleri gerçekleştirildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlik, talep doğrultusunda Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Diğer 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.