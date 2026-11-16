Dışişleri duyurdu! Türkiye uluslararası konsey üyeliğine 7. kez seçildi

Türkiye, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey seçimlerinde üst üste 7. kez üyeliğe hak kazandı. Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmenin bilim ve teknoloji alanında Türkiye'ye duyulan uluslararası güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, küresel dijital gündemin şekillendirilmesine katkı sağlanmaya devam edileceğini vurguladı.