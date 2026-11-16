Dışişleri duyurdu! Türkiye uluslararası konsey üyeliğine 7. kez seçildi
Türkiye, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey seçimlerinde üst üste 7. kez üyeliğe hak kazandı. Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmenin bilim ve teknoloji alanında Türkiye'ye duyulan uluslararası güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, küresel dijital gündemin şekillendirilmesine katkı sağlanmaya devam edileceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından yazılı açıklama yaptı.
TÜRKİYE ÜST ÜSTE 7. KEZ SEÇİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ITU Konsey üyeliğine yeniden hak kazandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Birleşmiş Milletler'in bilgi ve iletişim teknolojileri ile telekomünikasyon alanındaki uzman kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) bugün Doha'da gerçekleştirilen Konsey seçimlerinde, Türkiye üst üste yedinci kez ITU Konsey üyeliğine hak kazanmıştır."
"ULUSLARARASI GÜVENİN GÜÇLÜ BİR TEYİDİ"
Açıklamada, Türkiye'nin yeniden seçilmesinin bilim ve teknoloji alanında ülkeye duyulan uluslararası güveni ortaya koyduğu vurgulandı.
Bakanlık, "Söz konusu gelişme, bilim ve teknoloji alanında ülkemize uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyididir." değerlendirmesinde bulundu.
"KÜRESEL DİJİTAL GÜNDEME KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye'nin uluslararası iş birliğine katkısını sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Türkiye, küresel dijital gündemin şekillendirilmesine yönelik uluslararası iş birliğine katkı sağlamaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.