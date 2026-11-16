İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi
Türkiye'de yaşayan ve siyonist İsrail'in vahşetine muhalif Filistinlileri takibe alarak haklarında bilgi toplayan casus Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağlayan avukat Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 7 polis memurundan da bilgi aldıkları ve tek bir araştırmadan 4 bin dolar ödeme aldıkları saptandı.
Türkiye'de yaşayan ve İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistinli vatandaşları fiziki takibe alıp derlediği bilgileri para karşılığında İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezine (İÇOM) aktardığı iddia edilen dedektif Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağladığı öne sürülen avukat Tuğrulhan Dip hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, Çiçek'in faaliyetlerini Dip'in yasa dışı panel sistemlerinden faydalanarak gerçekleştirdiği belirtildi. Bu faaliyetlerin raporlanmasının, Türkiye'nin tercih ettiği veya edeceği Orta Doğu politikalarına etki etme potansiyeli nedeniyle ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı.
Yedi polis memurundan da bilgi aldıkları tespit edilen iki şüphelinin, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapsi istendi. Çiçek'in yalnızca bir araştırma karşılığında 4 bin dolar aldığı saptandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, özel dedektif Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.