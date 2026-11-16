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İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi

Türkiye'de yaşayan ve siyonist İsrail'in vahşetine muhalif Filistinlileri takibe alarak haklarında bilgi toplayan casus Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağlayan avukat Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 7 polis memurundan da bilgi aldıkları ve tek bir araştırmadan 4 bin dolar ödeme aldıkları saptandı.

Türkiye'de yaşayan ve İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistinli vatandaşları fiziki takibe alıp derlediği bilgileri para karşılığında İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezine (İÇOM) aktardığı iddia edilen dedektif Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağladığı öne sürülen avukat Tuğrulhan Dip hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi - 1

Hazırlanan iddianamede, Çiçek'in faaliyetlerini Dip'in yasa dışı panel sistemlerinden faydalanarak gerçekleştirdiği belirtildi. Bu faaliyetlerin raporlanmasının, Türkiye'nin tercih ettiği veya edeceği Orta Doğu politikalarına etki etme potansiyeli nedeniyle ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı.

İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi - 2

Yedi polis memurundan da bilgi aldıkları tespit edilen iki şüphelinin, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapsi istendi. Çiçek'in yalnızca bir araştırma karşılığında 4 bin dolar aldığı saptandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, özel dedektif Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi - 3

FİLİSTİNLİ VATANDAŞI TAKİP KARŞILIĞINDA 4 BİN DOLAR

İddianamede, İÇOM mensubu "Faysal Al-Rashid" kod adlı kişinin, Temmuz 2025'te özel dedektif Çiçek ile irtibat kurarak Türkiye'de yaşayan ve İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif olan Filistin uyruklu Türk vatandaşı Ayman A.'nın fiziki takibe alınmasını istediği aktarıldı.

İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi - 4

Bunun üzerine Çiçek'in fotoğraflı belgeleme ve araştırma faaliyeti gerçekleştirdiği, bu kapsamda 4 bin dolar ödeme aldığı kaydedildi. Çiçek'in ödeme işlemleri için kendisinin, kız kardeşinin, erkek kardeşinin ve dini nikahlı eşinin hesaplarını kullandığı belirtildi.

İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi - 5

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI: "TÜRKİYE DEDEKTİFİ???"

İddianamede, "Faysal Al-Rashid" kod adlı İÇOM mensubunun, mesajlaşma uygulaması üzerinden Çiçek'e "Türkiye dedektifi???" şeklinde mesaj göndererek iletişim kurmaya başladığı ve sunduğu hizmet hakkında bilgi almak istediği belirtildi.

Daha sonra Ayman A.'nın bilgilerini paylaşarak onu "dolandırıcı" olarak tanıttığı ve hakkında bilgi almak istediği mesajlara yer verildi.

İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi - 6

YASA DIŞI PANEL SİSTEMLERİNDEN FAYDALANMIŞLAR

İddianamede, şüpheli Çiçek'in faaliyetlerini şüpheli Dip'in yasa dışı panel sistemlerinden faydalanarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayman A.'nın takip edilerek hakkındaki bilgilerin İÇOM'a raporlanmasının, hem Türk vatandaşı olması hem de Türkiye'nin tercih ettiği veya edeceği Orta Doğu politikalarına etki etme potansiyeli nedeniyle ciddi riskler oluşturduğu ifade edildi.

YEDİ POLİS MEMURUNUN BİLGİ SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün araştırma tutanağına göre Ayman A. hakkında herhangi bir adli işlem kaydı bulunmadığı belirlendi. Ayman A.'nın 2018 yılında tescil edilmiş bir iş yerinin olduğu ve çok sayıda yurt dışı giriş-çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi.

Raporda, Serkan Çiçek'in birden fazla kolluk görevlisiyle görüştüğünün tespit edildiği belirtildi. Yapılan çalışmalarda yedi polis memurunun Çiçek'e bilgi sağladığının belirlendiği ve bu tespitlerin ardından söz konusu polislerin de tutuklandığı aktarıldı.

İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi - 7

TELEFON REHBERİNDE 5 BİN 245 KİŞİ KAYITLIYMIŞ

Şüpheli Çiçek'in cep telefonu incelemesinde, rehberinde 5 bin 245 kişinin kayıtlı olduğu belirlendi. Telefonda çok sayıda kişinin fotoğrafı da tespit edildi.

Çiçek'in 2019'da "Pandora Dedektiflik" adlı sosyal medya hesabını oluşturarak şüpheli Dip ile irtibat kurmaya başladığı aktarıldı. Dip'in ise casusluk operasyonları kapsamında haklarında adli işlem yapılan dedektifler için maddi menfaat karşılığında bilgi derlediği belirtildi.

İsrail casusu Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi - 8

20'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sabah Gazetesi'nden Sema Demir'in haberine göre, hazırlanan iddianamede, Serkan Çiçek ile Tuğrulhan Dip'in "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Çiçek ve Dip'in İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.

Celal Kargı
Editör
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