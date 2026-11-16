YASA DIŞI PANEL SİSTEMLERİNDEN FAYDALANMIŞLAR

İddianamede, şüpheli Çiçek'in faaliyetlerini şüpheli Dip'in yasa dışı panel sistemlerinden faydalanarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayman A.'nın takip edilerek hakkındaki bilgilerin İÇOM'a raporlanmasının, hem Türk vatandaşı olması hem de Türkiye'nin tercih ettiği veya edeceği Orta Doğu politikalarına etki etme potansiyeli nedeniyle ciddi riskler oluşturduğu ifade edildi.

YEDİ POLİS MEMURUNUN BİLGİ SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün araştırma tutanağına göre Ayman A. hakkında herhangi bir adli işlem kaydı bulunmadığı belirlendi. Ayman A.'nın 2018 yılında tescil edilmiş bir iş yerinin olduğu ve çok sayıda yurt dışı giriş-çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi.

Raporda, Serkan Çiçek'in birden fazla kolluk görevlisiyle görüştüğünün tespit edildiği belirtildi. Yapılan çalışmalarda yedi polis memurunun Çiçek'e bilgi sağladığının belirlendiği ve bu tespitlerin ardından söz konusu polislerin de tutuklandığı aktarıldı.